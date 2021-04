Las increíbles similitudes entre WWE y la Premier League

El próximo fin de semana se vivirá la edición número 37 de la WrestleMania, uno de los eventos más importantes del año. Debido a esto, la WWE unió la William Regial, descubridor de Sasha Banks, Seth Rollins, Daniel Bryan, Bianca Belair y Kevin Owens, y a Tony Carr, desarrollador de talentos en West Ham y descubridor de Frank Lampard y Joe Cole, que llegan varios puntos en común en relación a la forma de detectar a una futura estrella deportiva.

Como sabemos la industria del futbol y de la lucha libre a dado pasos agigantados para que ambas corporaciones tengan grandes ganancias por un largo periodo de tiempo. Uno de los grandes pasos que dieron fue comenzar a desarrollar futuros talentos.

Es esta área en la que se destacan Willian Regial y Tony Carr, la cual consta en buscar en el lugar más extraño o en lo que el ojo común no ve una futura estrella deportiva. Ambos no se creen que un joven puede ser el próximo Lionel Messi o The Rock, pero si están abiertos a todo tipo posibilidades para que pueden beneficiar al Westh Ham o la WWE.

Carr comenta que es el instinto lo que termina por definir si hay potencial en un atleta. (WWE)

Sin embargo, es el instinto y la experiencia que los termina guiando a la meta. Tienen su manual bajo el brazo para saber en qué puede destacarse un atleta, pero tampoco es la palabra final. “Es algo sobre lo que tienes un presentimiento. Pensaré: ‘Creo en este niño’ o ‘él tiene algo’. No siempre funciona, pero ahí es donde empiezas”, expresó Carr a WWE sobre como lleva adelante su trabajo.

Carr entiende que no todos los días encontrará un Joe Cole o Frank Lampard. (WWE)

Ambos entienden que son pocas la veces que quedan con la boca abierta ante un Joe Cole o un Seth Rollins debido a que a medida que los presionas van mejorando. Muchas veces es necesario un largo proceso de trabajo para que un futbolista o un luchador termine por explotar.

Regal descubridor de Seth Rollins. (WWE)

“Daniel Bryan es una de las pocas personas a las que he puesto mi tarjeta. Fui a la empresa y dije 'mira, no puedo prometerte que va a ser campeón mundial, no puedo prometerte que va a ganar un montón de dinero, pero es 100% profesional y será un increíble'”, expresó Regal sobre Bryan al decir que vio en él una gran predisposición por mejorar, pero que no fue de un momento a otro.

Obviamente que el carisma y el carácter termina es un requisito necesario en la WWE porque termina de catapultar a un luchador a las grandes ligas. Esto no es desestimado para Carr que considera que es cierto ese factor vuelve loco a los entrenadores, porque se salen de su papel, pero es ahí donde radica la creatividad y la personalidad de un futbolista ante la adversidad, sumado a que no hay dudas que se ganan a los fanáticos. “Esos jugadores realmente tienen un papel importante que desempeñar en el juego. Creo que el carisma y el carácter son importantes”, finalizó el desarrollador de talentos del West Ham.



