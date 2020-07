Revelan los dos motivos por los que Arteaga dejó Santos Laguna

Es oficial. Instalado el rumor desde hace un tiempo, en las últimas horas se anunció que Gerardo Arteaga finalmente dejará Santos Laguna para parar a defender la playera del Genk de Bélgica. Habiéndose lucido durante varios años con los colores de Los Guerreros, al joven elemento mexicano le llegó la tan esperada oportunidad de brillar en el Viejo Continente.

Habiendo sido oficializado como flamante incorporación del elenco belga, este lunes se exteriorizaron algunos detalles de lo que fueron las negociaciones entabladas para gestionar la partida del lateral izquierdo. En diálogo con sus compañeros de FOX Sports, Jorge Víctor García remarcó en primera instancia que la transferencia se concretó a raíz del deseo del elemento de tener una oportunidad en Europa.

Continuando con su análisis y posicionando una gran sed de gloria sobre la espalda de Gerardo, el corresponsal, ampliando su información, marcó que la partida del ex hombre de Los Guerreros también se concretó "porque a la vuelta de la esquina está el Mundial, al cual va a llegar en plenitud futbolística". "Quiere estar en esa competencia", añadió.

EL APOYO DE SANTOS A GERARDO ARTEAGA PARA EMIGRAR A EUROPA#AgendaFOXenCasa@jorgevictor23 nos cuenta la marcha del lateral al Genk de Bélgica@ruubenrod pic.twitter.com/ec0DfZc2dK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 27, 2020

En cuanto a lo que Arteaga respeta, el jugador, en diálogo con dicho portal de noticias, se mostró alegre por el gran desafío que se le presentó en su carrera como futbolista profesional y afirmó: "Jugar en Europa es un sueño. El Genk es un gran club. Sabía del rumor, pero todo lo que fui sabiendo a fondo fue gracias a mi representante".

Exteriorizando palabras genuinas de agradecimiento para con Santos Laguna, el elemento, que sueña con decir presente junto a la Selección de México en el Mundial de Qatar 2022, confesó: "Me voy contento y agradecido con el club. Santos no solamente me formó como jugador, sino como persona, y eso es algo que quiero mostrar en Europa".

