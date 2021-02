Diego Lainez y 9 jugadores de Chivas: Jaime Lozano dio indicios de los convocados al Preolímpico de Guadalajara

Luego de postergarse por motivos conocidos, el Preolímpico de la Concacaf se llevará a cabo desde el 15 al 28 de marzo de 2021 en Guadalajara. Los encuentros tendrán lugar en dos estadios: Jalisco (Atlas) y Akron (Chivas). Falta cada vez menos, por lo que el técnico de la Selección Mexicana Sub-23, Jaime Lozano, ya se encuentra ultimando detalles de lo que será la convocatoria para el torneo.

Jimmy ya ha dado indicios de lo que será la misma si nos basamos en sus últimos microciclos con el Tri, pero en esta ocasión habló de manera particular sobre la situación de algunos elementos. En diálogo con Mediotiempo, reveló que hará lo imposible por contar con Diego Lainez (Betis) y Gerardo Arteaga (KRC Genk); mientras que confirmó la ausencia de Edson Álvarez (Ajax), quien será llamado a la Selección Mayor por Gerardo Martino.

Diego Lainez, una debilidad de Jaime Lozano (Getty Images)

"(Diego) Lainez es la revelación ahorita en su equipo (Betis) y Gerardo (Arteaga) también empieza ya a tener minutos de juego (con el Genk). Ya se habló con los dos equipos para hacerles llegar el mensaje de que queremos tenerlos. Nosotros empezamos a jugar un jueves y ellos llegarían para el segundo partido y es perder mucho en una lista corta. Hay que esperar a ver qué pasa con ellos, que son una constante con nosotros y tendremos un plantel competitivo", apuntó Jaime Lozano.

Más adelante, explicó por qué no podrá tener en cuenta a Machín: "Con Gerardo Martino no tengo más que palabras de agradecimiento porque me ha ayudado dentro y fuera de la cancha. Ahora al día de hoy ya tenemos la lista de los que irán a la Selección Mayor, hay algunos indispensables como Edson (Álvarez) que siempre juega con Martino".

"Hay mucho apoyo hacia el proceso, de Chivas son nueve los que podrían estar en esa lista final y con (Ricardo) Peláez hay mucho acercamiento y habrá apoyo total. La Liga MX también está haciendo un esfuerzo para que los clubes no se vean tan perjudicados. A lo mejor no serán los nueve, pero sí cinco o cuatro que no dejan de ser muchos", sentenció Jimmy, revelando que el Guadalajara cumplirá un papel fundamental en la convocatoria.

¿Quiénes tienen su lugar asegurado?

Tal como reveló David Medrano hace algunas semanas, hay futbolistas que ya hicieron mérito suficiente como para ser convocados al Preolímpico con cierta anticipación. Ellos son: Luis Malagón, Raúl Gudiño, Alan Mozo, Luis Montes, Gilverto Sepúlveda, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Jesus Angulo, Carlos Rodríguez, Fernando Beltrán, Eduardo Aguirre, Alexis Vega, José Juan Macías, Uriel Antuna, Sebastián Córdova y José Joaquín Esquivel. Mozo y Vega, sin embargo, podrían perder este privilegio por sus últimos actos de indisciplina demostrados.

Malagón, Gudiño, Mozo, Montes, Sepúlveda, Sánchez, Vázquez, Angulo, Rodríguez, Beltrán, Aguirre,Angulo, Vega, Macías, Antuna, Cordova y Esquivel entre otros estarán en la convocatoria para el Preolímpico. — david medrano felix (@medranoazteca) January 14, 2021

