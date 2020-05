¡Reveló a qué equipo le va en la Liga MX! La curiosa e intensa relación de Andrés Iniesta con México

No existe futbolero que no haya disfrutado ver a Andrés Iniesta en una cancha de fútbol, ya que si bien su juego no era tan vistoso al ojo común, la genialidad de sus pies conectados con su veloz visión de juego lo transformaron en el cerebro de uno de los Barcelona más ganadores de la historia, enamorando a aficionados alrededor de todo el planeta.

Pese a que la carrera del Genio de Fuentealbilla siempre estuvo en el ojo público hay ciertos pasajes de su estrecha y poco conocida relación con México, que según una investigación de ESPN abarcó momentos tan personales como la Luna de Miel que disfrutó en Cancún, tras coronarse campeón de la Eurocopa 2012 con España.

"Iniesta se enfrentó en dos ocasiones a equipos mexicanos, ambas oportunidades se dieron en el Campeonato Mundial de Clubes y en las dos el español triunfó junto con el Barcelona. En la edición del 2006 pasó 4-0 sobre las Águilas y tres años después superaron 3-1 a los Potros", detalló el sitio deportivo.

El actual centrocampista del Vissel Kobe de Japón también tuvo en su momento palabras para el actual entrenador del Tri, Gerardo Martino -quien lo comandó en el elenco Blaugrana- y a quien le deseó éxito en su tarea al frente de la Selección azteca: "Quiero ver un equipo mexicano que sea complicado de vencer, además de que México siempre ha tenido muy buenos jugadores técnicamente", aseguró.

Pese a que el compañero de batallas de Messi nunca tuvo la oportunidad de enfrentar al combinado mexicano en cancha, su relación con el país es innegable, incluso llegando a revelar en TUDN a qué club mexicano le va: "Que no se enfade ninguno. Cruz Azul y Tigres", detalló.

