Ricardo Ferretti apuntó contra el arbitraje en el empate ante Atlas

El pasado sábado, Tigres UANL se vio las caras ante Atlas por la última jornada del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. El resultado fue 1-1, los equipos no se sacaron ventajas y se repartieron puntaje. Ricardo Ferretti, entrenador del conjunto felino, apuntó contra el arbitraje al término del encuentro.

"Nos mandan al Repechaje y le quitan un título de goleo a André-Pierre Gignac por no revisar un gol. Hoy sí me encabrona que no lo hayan hecho. Al Brizio le digo: Siempre he apoyado al arbitraje, pero hoy se equivocaron y quisieron equivocarse", señaló.

Además, habló acerca del pase de Tigres al repechaje y esto comentó: "Hay unos que tienen muy poco que perder y mucho que ganar y otros viceversa. Nosotros estamos en la segunda situación por lo que representamos y lo que somos como plantel e institución".

Ricardo Ferretti apuntó contra el VAR. Jam Media.

Recordemos que el auriazul finalizó el certeman regular en el sexto lugar de la tabla de posiciones. En el partido de reclasificación se enfrentará ante Toluca, y será a partido único. En caso de empate, no habrá tiempo extra y se definirá por penales.

Aún no está confirmado el día ni los horarios en que se estarán enfrentando estos dos equipos. Seguramente sea luego de la fecha FIFA. De todas maneras, los equipos continuarán con sus entrenamientos e intentarán quedarse con el título del Apertura 2020.

