Ricardo Ferretti cumplió 500 partidos en la actual etapa con Tigres UANL: sus números, títulos y deuda pendiente

Ricardo Ferretti es historia pura del futbol mexicano. De sus 66 años de edad, 10 años consecutivos se los ha dedicado a un solo equipo, que lo llevó a escribir las páginas más doradas de su libro: Tigres UANL. Si bien el Tuca tuvo dos etapas anteriores, ninguna se destacará jamás más que la actual, donde se mantiene en el cargo y sigue marcando números que parecen imposibles de alcanzar.

Los Felinos no atraviesan un gran momento en cuanto al juego colectivo y el empate en Estadio Caliente ante Tijuana fue una prueba más de aquello. No obstante, el empate no impidió que Ferretti alcance los 500 partidos dirigidos en su tercer paso por el equipo de Nuevo León. Una verdadera pena que no se acompañó con una victoria, que es lo más característico del equipo del entrenador.

En cuanto a estadísticas se trata, de los 500 cotejos 232 fueron triunfos. En tanto, ha igualado en otras 155 ocasiones (sumando a Xolos) y ha sido partícipe de la derrota 113 veces. Su promedio de puntos obtenidos es de un 56%, que resulta fascinante teniendo en cuenta la cantidad de partidos disputados y los años en el cargo.

Los títulos han sabido acompañar la carrera de Ferretti en Tigres, ya que con los Felinos ha conseguido cinco títulos de Liga MX (Apertura 2011, 2015, 2016, 2017 y Clausura 2019), una Copa MX (Clausura 2014), tres Campeón de Campeones (2016, 2017 y 2018). Todo esto es más meritorio, si se tiene en cuenta que la institución solamente tenía dos ligas y copas nacionales antes de su arribo en la máxima categoría.

Sin dudas, la gran deuda que tienen los auriazules de la mano del Tuca son las competencias internacionales, sitio donde jamás se han podido coronar en su historia y siquiera el estratega más exitoso de su historia ha podido llevarlo a cabo.

