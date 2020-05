Ricardo La Volpe respondió la pregunta del millón: ¿le quitó el trabajo a Rubén Romano en 2016?

Ricardo La Volpe dialogó en una entrevista con Félix Fernández en un Instagram Live y tocó muchos temas interesantes sobre su carrera como DT en México y su manera de ver el futbol. Uno de ellos, y el que causó mucho furor, fue el momento en el que contó cómo se dio su llegada al Club América en 2016.

Más precisamente en septiembre de ese año, el Bigotón se transformó en nuevo estratega de Las Águilas y aprovechó la charla para aclarar cómo vivió ese hecho desde su punto de vista. ¿Le quitó el trabajo a Rubén Romano?

"Qué bueno que me haces esa pregunta y ojalá que lo escuché Rubén Omar Romano porque varias veces me quise reunir con él cara a cara y quise saber ese chisme. Nunca me dio la cara de sentarse en una mesa, porque somos compadres, nunca me dijo nada y ahora lo escuchó y me cae el veinte en este tema porque Romano estaba enojado", explicó el argentino.

Último momento: ¡El Bigotón confirmó que vuelve a dirigir! ����https://t.co/Rj3CTX3Xrq — Bolavip México (@BolavipMex) May 30, 2020

Más adelante detalló: "Si me dices si estaba firmado Rubén, para mi no, pero no lo sé. Si hubiera ese famoso contrato firmado la lógica como dirigente sería que me dijeran: ‘lo vamos a hablar en directiva’ porque si ya estaba alguien firmado es como que hay una duda pero firmado no creo que haya estado".

En su segundo ciclo como técnico del América (el anterior había sido en 1996), Ricardo La Volpe dirigió 33 partidos y no conquistó ningún título (perdió la final del Apertura contra Tigres). En mayo de 2017 se despidió de la institución tras no haber clasificado a la Liguilla del torneo Clausura.

