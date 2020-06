Richard Núñez se arrepiente de haber traicionado a Cruz Azul por aceptar jugar en el América

En el futbol mexicano hubo grandes movimientos de mercado que captaron la atención de los fanáticos. Pero hubo uno que sin dudas causó revuelo en el mundo Cruz Azul: en 2008, Richard Núñez se marchó nada menos que al América, equipo con el que La Máquina tiene una rivalidad histórica. Dicha acción de ninguna manera cayó bien en la institución y, al día de hoy, los aficionados no lo perdonan.

Pero lo curioso de todo este asunto es que el propio ex mediapunta se arrepiente de haber traicionado al club donde fue figura. De hecho, en una entrevista que le concedió a Fox Sports, el uruguayo reveló el motivo por el que tomó dicha decisión.

"En ese momento iba a haber un recambio en Cruz Azul, Markarián me exigió que debía jugar en una posición específica o no me iba a tener en cuenta. Tuve que mirar opciones, de hecho no tenía la opción del América pero me habló el Ruso Brailovsky y me dijo que me quería. Pasé el contacto directo a la directiva, Sergio Markarián lo aprobó y yo no tenía más remedio. Hoy sé que tomé una decisión apurada y errada . En América no disfruté el futbol", indicó.

"EN AMÉRICA NO DISFRUTÉ EL FUTBOL, NO ERA YO, NUNCA ME SENTÍ EN LA COMODIDAD DE UN PLANTEL" #LUPenCasa Richard Núñez explicó su salida de La Noria y su etapa con las Águilas



"TODOS ME PREGUNTAN POR QUÉ ME FUI DE CRUZ AZUL, PERO NADIE ME PREGUNTA SI ME QUERÍAN EN CRUZ AZUL" pic.twitter.com/Y7cLIkwEhT — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 31, 2020

Incluso, Núñez comentó que con Las Águilas pasó momentos muy duros y hasta fue cuestionado por los aficionados: "En América tenía mil millones de críticas pero nunca me sentí yo, no me sentía parte del plantel. Soy consciente que nunca rendí lo que ese equipo esperaba de mí, lo asumo, pero nunca lo pase bien".

Indudablemente, y con el periódico del lunes, al ex atacante le jugó una mala pasada haberse marchado de La Máquina, donde fue e hizo feliz a los aficionados. La herida le quedó abierta, pues le quedó la idea de que destruyó la buena imagen de un club donde se hizo querer y que tampoco pudo conformar al nuevo equipo que lo acobijó...

