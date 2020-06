¿Rodrigo Ruiz dirigirá a Santos? El Pony cree que nunca se le va a dar

Santos Laguna cuenta con grandes referentes a lo largo de su historia. No hace falta mencionar en detalle lo que ha generado Jared Borgetti, por ejemplo. Pero además del exselección, uno de los nombres que siempre aparece en la retina de los fanáticos guerreros es el de Rodrigo Ruiz.

El Pony vistió la playera del club lagunero durante nueve años (entre el 2000 y 2010), y sus números son de admirar: convirtió 65 goles en 328 partidos y ganó dos títulos (Liga e Interliga). En la actualidad, recibido como entrenador técnico, ¿podrá volver a Santos como timonel en el algún momento? Su respuesta fue contundente.

Año 2010: el Pony jugaba uno de sus últimos partidos en Santos (Getty Images).

"Mucha gente pregunta si me han dado alguna posibilidad de trabajo, y no, nunca. Obviamente que el aficionado tiene la ilusión quizás que algún día yo pueda dirigir a Santos, pero podré dirigir en cualquier lado, menos en Santos. Eso no se me va a dar nunca", sorprendió, en diálogo con Fox Sports.

"Siento que, a veces, tanto a mí como a Jared (Borgetti) nos han querido dejar de lado. Está bien, no pasa absolutamente nada, son cosas que se tienen que respetar. Quizás no soy del agrado de ellos y se entiende", agregó.

Además, el hombre de 48, que tuvo su única experiencia como entrenador en Estudiantes de Tecos, disparó contra la directiva de Santos: "Si hay algo que le está fallando a Santos Laguna es el trato hacia los exjugadores".

