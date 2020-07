¿Indirecta a Santos Laguna? Pony Ruiz resaltó que sueña con dirigir en primera

La Liga de Balompié Mexicano llegó para quedarse. Con la intención de darle lugar a jugadores y técnicos sin experiencia para que empiecen a darle luz a su camino, el torneo organizado por Carlos Salcido que comenzaría el 16 de octubre debido a la pandemia de coronavirus.

Uno de ellos es Rodrigo Ruiz, quien seguirá dando sus primeros pasos como entrenador en Lobos BUAP. Viene de hacer un gran trabajo en Tecos, a quien ascendió a la Liga Premier en 2019. Sin embargo, no se conforma con esto y traza grandes objetivos para su futuro.

El Pony en su época de futbolista (JAM Media)

En una entrevista con W Deportes, el Pony reconoció que sueña con dirigir en Primera División, en donde ya brilló como futbolista en equipos como Puebla, Toros Neza, Santos Laguna, Pachuca, Estudiantes Tecos y Veracruz. ¿Le habrá lanzado una indirecta a los Guerreros, donde es ídolo?

"Acepté por la confianza que me dan y porque no he tenido otra oferta de trabajo. Llegar a dirigir en primera es complejo, mi apuesta era trabajar en un equipo de ascenso, sueño en poder llegar algún día a Primera División", confesó el exdelantero chileno.

Por último habló sobre Lobos y el inicio de la temporada: "Se requiere de la afición, hay que esperar a que esto vaya pasando y cuando llegue la fecha esperemos poder arrancar con gente. Se está armando un plantel con experiencia y de buen nivel. Es lo que se va a ver en esta liga, habrá jugadores que salgan del retiro para volver a jugar".

