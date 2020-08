Rogelio Funes Mori reveló cómo se contagió de Covid-19

México fue otro de los tantos países que fue castigado duramente por la Covid-19. Los casos de contagio que se hicieron más públicos fueron y son los de los jugadores de la Liga MX. Muchos de ellos ya se recuperaron y otros están en proceso.

Rogelio Funes Mori, delantero de Rayados de Monterrey, dio positivo en coronavirus semanas antes del comienzo del Guard1anes 2020. A días de su recuperación definitiva, el argentino contó en qué lugar pudo haberse contagiado.

"Las cosas pasan, me cuidaba mucho. Yo iba al supermercado con mi mujer y seguramente me contagié ahí. Esperamos que no nos vuelva a pasar. Estamos expuestos a eso. Hay que aprender a vivir con esta pandemia". reveló el atacante, en conferencia de prensa.

"Al principio es difícil porque te pierdes de varias semanas cuando estás infectado y tienes que hacer reposo. A mí no me costó mucho, porque entrené muy bien el parón", agregó el goleador sobre la vuelta a los entrenamientos, luego de los efectos del virus.

Por otro lado, el Melli se refirió al episodio de Hugo González y Dorlan Pabón, quienes incumplieron la cuarentena por una fiesta de cumpleaños: "Los dos jugadores aprendieron de lo que hicieron. Saben que tenemos que dar el ejemplo. El club ya tomó las medidas y está todo solucionado".

