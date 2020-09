Rogelio Funes Mori reveló que tuvo que ir al psicológo para superar las críticas

Rogelio Funes Mori es uno de los jugadores extranjeros que más se ha asentado en el futbol mexicano en el último tiempo. Desde su llegada a Rayados de Monterrey en 2015, el Mellizo muestra día a día su potencial como goleador y ha logrado consagrarse con el club regiomontano.

Sin embargo, el argentino no la pasó nada bien en sus inicios. Cuando debutó como profesional en River Plate, donde jugó entre 2009 y 2013, recibió todo tipo de críticas que lo llevó a tomar una decisión importante.

"En River fuimos a ver a Marcelo Roffé, que había sido psicológo en la selección juvenil, sobre todo por lo que me tocaba vivir a mí, de ser tan críticado, pero no derrumbarme mentalmente. Ramiro, mi hermano, también se ponía triste por lo que me psaba a mí. A los dos nos ayudó mucho ir al psicológo", reveló Rogelio Funes Mori, en una entrevista con La Nación.

A su vez, el atacante contó por qué emigró del Millonario: "Fui yo el quise irme de River, necesitaba un cambio de aire. Ramón Díaz me tenía en cuenta, pero después llegó una oferta de Portugal y me fui. Disfruté estar en River, pero era demasiada la presión".

Hoy su realidad es totalmente distinta. Funes Mori es uno de los máximos goleadores de la historia de Rayados de Monterrey y está siendo seguido por Gerardo Martino para integrar la Selección de México.

