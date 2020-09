Será Tri: Rogelio Funes Mori reveló que Gerardo Martino llamó a su representante

Hay pocos jugadores que han sabido mantener una racha goleadora a través de los campeonatos y años. Rayados encontró a su delantero titular en julio del 2015, momento en el que hizo oficial la contratación de Rogelio Funes Mori. Lejos de equivocarse, fue uno de los mayores aciertos del equipo de Monterrey, al punto que la Selección de México tiene serias intenciones de adoptarlo.

Funes Mori se ganó el corazón del hincha a base de goles y títulos, pero nunca fue mirado de la misma manera por la Selección Argentina. Hubo varios argumentos en el medio: competía con jugadores del calibre de Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero, quienes brillaban en Europa y venían de ser subcampeones en el Mundial de Brasil 2014.

Los años siguieron pasando, pero hay una cosa que no cambió: Funes Mori siguió haciendo goles. A una edad óptima, es consciente que no se le pueden ir más oportunudades y, en diálogo con La Nación, admitió que se piensa seriamente en jugar para el Tri: "Ya llevo más de cinco años viviendo aquí, soy residente y puedo hacer la naturalización. Había algo que impedía la chance de jugar por México: el hecho de haber disputado un Sudamericano Sub 20 por Argentina, más allá de un amistoso con la Selección Mayor contra Brasil, pero eso se iba a ajustar. Así que estamos viendo si se puede dar", admitió.

De hecho, el argentino de La Pandilla reveló que Gerardo Martino ya se comunicó y le hizo saber sus deseos al representante para sumarlo a México: "El Tata habló con mi representante y le mostró su interés, así que yo estaba a la espera de que concretara ese ajuste en las reglas que me impide participar".

Si bien Funes Mori fue realista y comentó que siempre deseó representar a su país natal, a sus 29 años es consciente de que eso difícilmente sucederá y México, país que lo recibió con los brazos abiertos, es una gran opción: “Siento un gran cariño por la gente de México y la verdad es que me gustaría representarlos en una selección. Vamos a ver, pero sí, me interesa", finalizó.

