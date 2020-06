Rogelio Funes Mori volverá a hacerse la prueba de coronavirus

De las 50 pruebas que el 5 de junio realizó Monterrey entre su staff, cuerpo técnico y jugadores, sólo una terminó con resultado positivo. Pasadas las horas el propio Rogelio Funes Mori reconoció que él era el infectado y aclaró que era asintomático. Tras 14 días con la enfermedad, el atacante deberá someterse nuevamente al testeo para verificar si sigue con el virus.

El argentino volverá al Barrial este viernes 19 para hacerse el nuevo test. De confirmarse su alta médica, estará a disposición de Antonio Mohamed para retomar los entrenamientos. El delantero tuvo que estar diez días aislado a partir de su contagio y no pudo regresar a las prácticas con el resto del plantel.

Según informó Telediario, el elemento de 29 años transcurrió las últimas dos semanas sin síntomas de Covid. Desde el club regiomontano están convencidos que el resultado de la segunda prueba será negativo y el mendocino estará apto para entrenar.

"Me tocó a mí, todavía no entiendo cómo pero ahora es momento de recuperarme para volver a los entrenamientos lo antes posible", escribió el jugador el 10 de junio cuando dio a conocer que se había contagiado a pesar de haber tenido todas las precausiones posibles. Además, aclaró que su familia no se infectó.

De salir todo como lo esperado, Funes Mori retornará a Rayados en la semana donde está previsto el regreso de los entrenamientos en conjunto. Para eso, sus compañeros tendrán que pasar una vez más por los testeos de coronavirus.

