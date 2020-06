Alfonso González cortó los rumores y aseguró que seguirá en Monterrey

El mercado de pases comenzó con más bajas que altas para Monterrey. De forma libre y gratuita, José María Basanta, Leonel Vangioni y Marcelo Barovero se despidieron de la institución y casi más se les suma otro elemento que estaba próxima a culminar su contrato: Alfonso González, quien tuvo ofertas en la Liga MX.

Al enterarse que su vínculo con el elenco regiomontano culminaría a finales de junio, clubes como Chivas de Guadalajara y León habrían llamado al teléfono de su representante para consultar sus condiciones. Sin embargo, y a pesar de todos los rumores, el mismo futbolista se encargó de relevar cuál será su futuro.

Poncho González celebran un gol en el Mundial de Clubes (Getty)

"Me quedo. Recién renové. Estoy acá con Rayados un tiempo más. Siempre estoy muy orgulloso de la gente que me apoya. Agradecido con todos, que me apoyen, que tienen esperanzas y deseos de que me vaya bien acá", aseguró Ponchito durante un Instagram Live que se transmitió desde el usuario de La Pandilla.

De esta forma, el volante de 25 años nacido en Reynosa será una alternativa más para Antonio Mohamed en el centro del campo de juego. Pero claro que deberá competir con valores importantes como Celso Ortíz, Matías Kranevitter, Charly Rodríguez, Jonathan González e incluso Maximiliano Meza para ser titular.

Durante lo poco que se disputó del Clausura 2020, Alfonso vio acción en un total de 6 partidos pero en ninguno de ellos ingresó desde el comienzo. Siempre corrió como un revulsivo para el Turco, buscando cambiar la cara al equipo en las segundas mitades de los encuentros.

