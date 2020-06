Rompió el silencio: Franklin Guerra habló sobre los rumores que lo vinculan a Monterrey

Comenzado el mercado de pases en la Liga MX, uno de los tantos nombres que con el correr del tiempo comenzó a ser vinculado con distintos clubes del país fue el de Franklin Guerra, futbolista que al día de la fecha defiende la playera de Liga de Quito de Ecuador.

Según transmitieron distintos medios de dicho país con el correr de las semanas, Monterrey, ante la necesidad de incorporar futbolistas para nutrir a su sector defensivo, habría posicionado su atenta mirada sobre los principales movimientos del central.

Guerra sería uno de los apuntados de Monterrey para reforzar su defensa (Foto: Getty)

En las últimas jornadas, en diálogo con Liga TV, Guerra se tomó el atrevimiento de brindar un panorama un poco más claro con respecto a la posibilidad de saltar a la Liga MX y manifestó: "Han habido rumores y especulaciones. Como jugador estoy tranquilo, porque cuando algo suena están pendientes de ti".

Afirmando que por lo pronto nadie se comunicó con él para gestionar de forma concreta su transferencia, Franklin continuó: "Estoy muy tranquilo en Liga, aún tengo 4 años de contrato. Todavía no hay nada concreto. Cuando no tienes un papel o una oferta concreta, no hay nada".

Abriéndole las puertas al club que muestre un interés real en busca de sus servicios, el futbolista de Liga de Quito cerró: "Si se llega a dar una opición antes de que comience el campeonato, bienvenida sea por el bien del club y mío. Por el momento no hay nada y estoy en Liga".

Lee También