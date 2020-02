Rubens Sambueza es una figura histórica de la liga mexicana. Su carrera en el país ha sido maravillosa.

La misma está llegando a su fin, por lo que el futbolista ya comienza a divisar con qué playera se retirará.

"Me gustaría retirarme en el América porque me dio un nombre en México, aunque a River Plate me encantaría volver a terminar todo porque ahí nací, me crié y me dieron la primera oportunidad", comentó.

"Las Águilas fueron un equipo pauta en mi vida, porque viví una etapa linda con cuatro campeonatos en cuatro años y aunque parezcan pocos, es muy difícil mantenerse en ese equipo con la presión que encierra y sobre todo ganar. Para mí fue la etapa gloriosa de mi trayectoria", argumentó quien ya tiene 36 años.

El elemento actualmente se desempeña de buena forma en el Pachuca, aunque, a raíz de sus declaraciones, no se mantendrá mucho tiempo más allí.

Por lo pronto, el próximo encuentro de Los Tuzos será el sábado ante el Puebla, en el Estadio Hidalgo.

