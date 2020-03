Ruso Brailovksy: "Tuve la oportunidad de jugar en Barcelona, pero no quise"

Durante el programa La Última Palabra, transmitido por Fox Sports MX, André Marín le ha hecho una pregunta al Ruso Brailovsky, la cual no le cayó muy bien.

"Ruso te mando un fuerte abrazo, ¿Es cierto que estuviste cerca de jugar en el Barcelona?, cuéntanos la verdad", preguntó Andre.

"Sí, muy pocos lo saben. Tuve la oportunidad de jugar en el año 1981. El señor Minguela vino a la Argentina, habló con la gente de Independiente. Estaba la posibilidad de irme pero en ningún momento me llamó la atención. La directiva me preguntó y le dije que para mi no era interesante jugar en ese equipo", afirmó el Ruso.

Más adelante, contó una gran anécdota que vivió con Héctor Miguel Zelada los instantes previos a saltar al clásico entre América y Pumas.

"Salíamos del vestidor, yo me apoyé en el pasto y Miguel se sentó al lado mío, empezó como un gran motivador o psicólogo a llenarme la cabeza. Fue un gran detalle de Miguel porque salimos a la cancha, ganamos 3-1 y tuve la suerte de convertir", marcó Brailovsky.

