El último sábado se cumplieron 10 años del atentado que sufrió Salvador Cabañas en un bar de Ciudad de México. Es por esto que el exjugador de América conversó con la agencia AFP sobre lo sucedido en 2010 cuando se preparaba para disputar la Copa del Mundo de Sudáfrica.

“Perdono al tipo que me hizo eso y destruyó mi carrera”, dijo el exdelantero desde Asunción, Paraguay, al referirse que ahora está bien y que se olvidó de lo pasó en aquella noche de enero.

Por otro lado, El Chava comentó que cuando sucedió el hecho a José Jorge Balderas Garza le temblaba la mano cuando sostenía la pistola.

“Dijo que pidiera mi último deseo porque me iba morir. Yo le dije que yo no me iba a morir y que no tenía que pedir ningún deseo”, expresó Cabañas al referirse que le comentaron que era uno de los narcotraficantes más importantes de México.

Por último, el exjugador de América dijo que muy pocos creían en su recuperación y que hasta los médicos se sorprendieron.

“Dijeron (los médicos) que nadie sobrevive a esa clase de atentado. Escuchaba que decían que ya no iba a caminar más”, explicó Salvador Cabañas y agregó que fue su familia la motivación para volver a caminar y continuar con su vida.

