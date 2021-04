25 cosas que no sabías del futbol en San Luis Potosí

San Luis es uno de los estados que han tenido presencia desde los primeros años del futbol profesional en México, sin embargo, no solo ha sido con un equipo como muchos pudieran pensar, sino que a lo largo de estos años han desfilado varios conjuntos que han representado a la entidad potosina, incluso, ha llegado a tener hasta dos escuadras en la Primera División, y por lo tanto su propio derbi.

Aquí te dejamos 25 datos que probablemente no conocías del futbol en el estado de San Luis:

25.- Los otros Pumas, los de San Luis

El equipo que antes fue llamado 'Pumas'. (Foto: Futbol Potosino)

El futbol mexicano no podía tener a dos "Pumas" entre sus filas, es por ello que la Universidad de San Luis se vio obligada a cambiar su mote por "Cachorros", cuando en los 70 fue invitado a ser parte de la Primera División gracias a que se amplió el número de participantes a 20 equipos, es por ello que como en el Máximo Circuito ya se encontraban unos felinos representando a la UNAM, el cuadro potosino dejó atrás el "Pumas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí", con el que nació un par de años antes, para convertirse en "Los Cachorros del Atlético Potosino".

24.- Debut internacional en la Copa Sudamericana

(Foto: JamMedia)

Fue en 2008 cuando el San Luis Futbol Club tuvo su debut internacional con su participación en la Copa Sudamericana, como uno de los dos representantes de México; jugó la Fase de Grupos y logró clasificarse a los Octavos de Final, sin embargo, en esta ronda se enfrentó a Argentinos Juniors, y pese a ganar 2-1 en la Ida disputada en el Alfonso Lastras, en la Vuelta sucumbió 2-0 en Buenos Aires y tuvo que despedirse de la competencia de la Conmebol.

23.- Gladiadores, el mote que nunca pegó

Este mismo equipo que fue representante del estado de San Luis en la Liga MX por muchos años, intentó cambiar su tradicional mote de 'Tuneros' para darle fuerza al de 'Gladiadores', con la intención de generar en sus futbolistas una identidad de lealtad, fortaleza, audacia, y otros valores característicos de este personaje, sin embargo, la afición no recibió de la mejor manera este nuevo distintivo.

22.- Cuando San Luis era hermano de América y Necaxa

Televisa vendió a San Luis en 2012. (JamMedia)

A pesar de que la multipropiedad está prohibida por la FIFA, en México sigue existiendo hasta la fecha, sin embargo, tras un acuerdo que tuvieron los propios dueños de los equipos de la Primera División en busca de 'erradicarla', el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, decidió vender en 2012 a uno de los equipos que le pertenecía desde 2001: San Luis, por lo que solo se quedó con sus 'hermanos' el Necaxa y por supuesto el América.

21.- Una mezcla de sedes que le dio la bienvenida al Atlético de San Luis

Así fue la presentación del Atlético San Luis. (Imago7)

En 2013 ocurrió un hecho muy extraño, no ajeno al futbol mexicano, pero que no dejó muy buenas sensaciones sobre todo en la afición del San Luis FC, y es que en este año, el equipo auriazul pidió cambiar de sede por problemas económicos, por lo que posteriormente el dueño Carlos Hugo López Chargoy confirmó que la plaza se mudaba a Chiapas, con lo que los Jaguares volverían a jugar en la Primera División y consumando así la desaparición del San Luis FC.

No obstante, el estado potosino no se quedó sin representante en el futbol mexicano, pues la franquicia que le pertenecía entonces a los Tiburones de Veracruz en el Ascenso MX se mudó a San Luis Potosí, con lo que comenzó a escribirse la historia del Atlético San Luis, aunque no en el Máximo Circuito.

20.- De Universidad de San Luis a Atlético Potosino

Así se presentó el Atlético Potosino en Primera División. (Foto: @archivofutboler)

El equipo nació como los "Pumas de la Universidad de San Luis Potosí" en 1972, sin embargo, dos años más tarde cambiaron su nombre por Atlético Potosino para presentare en la Primera División del futbol mexicano en la temporada 1974-75, luego de llegar al Máximo Circuito no por méritos deportivos sino por una invitación administrativa, pues se amplió a 20 equipos el número de participantes en la categoría.

19.- Santos de San Luis, el efímero equipo

El equipo llamado Santos de San Luis. (Foto: @History_LigaMX)

Las raíces del ahora extinto San Luis Futbol Club se remontan hasta la década de los 50, cuando fue fundado, a diferencia del equipo de la Universidad, este equipo sí consiguió su ascenso tras ser Campeón en la Liga de Ascenso; pero el equipo fue marcado también por descender y desaparecer, el descenso fue en la temporada 1973-74, cuando a partir de entonces comenzaron a distinguirse con el mote de "Santos", y al final de la temporada 1976-77, la franquicia del San Luis se mudó a Tampico.

18.- Clausura 2006 y una última jornada dramática de salvación

El San Luis Futbol Club fue conocido a partir del Clausura 2006 como "El equipo del milaro" debido a la forma épica en la que logró salvarse del descenso este torneo; y es que en la última jornada, cuando un empate ante Atlas parecía que consumaba el descenso de los tuneros, apareció Marcelo Guerrero en los últimos minutos para firmar el 'gol del milagro' y sellar el 2-1 a su favor y así permanecer en la Primera División.

17.- Cuando al Atlético Potosino le prohibieron jugar en casa

Así lucía el Estadio Plan de San Luis. (@MXESTADIOS)

Entre los acontecimientos insólitos que ha vivido el estado de San Luis en sus equipos de futbol, está lo ocurrido al Atlético Potosino, al que en la temporada 1988-89 la Federación Mexicana de Futbol le prohibió jugar en su Estadio Plan de San Luis, debido a un adeudo que presentaban los entonces Cachorros con el gobierno, por lo que tuvo que disputar ocho partidos en el Estadio Municipal de Celaya.

16.- Chava Reyes, el máximo goleador de Chivas que se retiró en San Luis

Todos recuerdan a don 'Chava' Reyes como ídolo y máximo goleador del Rebaño, sin embargo, los que pocos registran del delantero tapatío es que jugó la etapa final de su exitosa carrera enfundado en la camiseta del extinto San Luis Futbol Club, pues en 1972 le dijo adiós a las canchas como jugador auriazul.

Chava Reyes como jugador de San Luis. (Foto: @MXESTADIOS)

15.- El Plan de San Luis y el Alfonso Lastras, los dos estadios en Primera División

El Estadio Alfonso Lastras es el actual estadio del Atlético San Luis. (Imago7)

14.- En 1993-94 compraron la franquicia del Club Celaya y fueron invitados a la Primera A

San Luis compró la franquicia de Celaya para volver a la Segunda División. (Liga MX)

Después de la desaparición del San Luis Futbol Club en 1992, el balompié en San Luis tuvo que partir de la Tercera División para reestructurarse y volver a competir por regresar a la Primera División, por lo que en 1993, se dio la compra de la franquicia de Celaya lo que devolvió al equipo a Segunda División.

13.- Loco Abreu también sumó la casaca del San Luis en su larga lista

El 'Loco' Abreu fue presentado con San Luis en diciembre de 2006. (JamMedia)

De los 11 países en los que militó Sebastián Abreu y las 30 camisetas que vistió, México es uno de ellos y San Luis es uno de los equipos que forman parte del récord del delantero uruguayo; el 'Loco' fue presentado como refuerzo de San Luis en diciembre de 2006, procedente de Rayados y tras su breve paso en el conjunto potosino se fue a Tigres, en 2007.

12.- 'Conejo Pérez', el histórico arquero que jugó en San Luis

11.- La triste Libertadores de 2011

10.- Clásico del Centro ante Querétaro

Querétaro venció 2-1 a San Luis en el Guard1anes 2021. (Imago7)

El llamado "Clásico del Centro" también es conocido como el "Clásico de la Carretera 57", debido a la vía que divide a ambas ciudades y que separa al Estadio La Corregidora del Estadio Alfonso Lastras; es uno de los Clásicos poco conocidos del futbol mexicano, pero de gran tradición, pues San Luis y Querétaro fortalecieron su rivalidad desde el Ascenso MX, y por algunos torneos ha llegado a darse en la Primera División, como en el Guard1anes 2021, en el que ambos participan.

9.- El San Luis ingresó a la Segunda División gracias a Pumas

San Luis ascendió en 1971 a la Primera División. (Liga MX)

La historia del San Luis Futbol Club en la Segunda División del futbol mexicano se remonta a 1957, año en que quedó inscrito de manera oficial, esto debido a que el equipo representante de la Universidad Nacional Autónoma de México tuvo que ausentarse de manera temporal y así le cedió su cupo a los potosino; posteriormente tuvieron que pasar 14 años para que se lograra el ascenso a la Primera División como campeones de la categoría de plata.

8.- San Luis Potosí ha tenido 3 equipos en Primera División: San Luis FC, Atlético Potosino y Atlético de San Luis

Atlético San Luis es el equipo que representa a la entidad actualmente en la Liga MX. (Imago7)

El futbol potosino surgió en los años 50 y desde entonces se crearon varios equipos que tuvieron cualquier cantidad de motes, sin embargo, a rasgos generales fueron tres grandes equipos los que representaron al estado de San Luis en la Primera División: El San Luis Futbol Club, que tuvo motes como Santos, tuneros, gladiadores y Reales; Atlético Potosino, que en sus inicios representó a la Universidad de San Luis y conocidos como Pumas y después Cachorros; además del actual equipo que resurgió como Atlético de San Luis, que además dejó atrás el auriazul característico para jugar de rojiblanco.

7.- Alfredo Moreno, único Campeón de Goleo con un club de San Luis

Alfredo Moreno fue Campeón de Goleo en San Luis. (Imago7)

A pesar de que por San Luis han desfilado grandes delanteros, solo uno consiguió consagrarse como Campeón de Goleo: Alfredo Moreno, quien en el Torneo Apertura 2007 se llevó el título como máximo romperredes en la Liga MX con la camiseta auriazul al firmar 18 anotaciones, algo que nadie había logrado antes y hasta la fecha nadie ha podido igualar.

6.- Chava Reyes y su carrera como entrenador en Primera División: Jornada 1 y renunció

San Luis fue el primer equipo de don Chava Reyes como DT. (@Chivas)

San Luis dio el 'bombazo' en el futbol mexicano al pesentar a don Chava Reyes como su esntrenador, luego de haberse consolidado como ídolo de Chivas en su etapa como futbolista, sin embargo, el entonces flamante director técnico rebasó las expectativas en su primera experiencia desde los banquillos y logró el ascenso a la Primera División.

Ese equipo generó grandes expectativas tanto en aficionados como en el futbol mexicano en general, pues se esperaba un plantel realmente competitivo dirigido por el estratega tapatío, sin embargo, los refuerzos no llegaron y don Chava presentó su renuncia con tan solo una jornada disputada en su primera temporada en el Máximo Circuito.

5.- Hubo un derbi potosino de Primera División

San Luis ganó uno de los dos derbis de la entidad.

Algo que muy pocos conocen de la historia del futbol en San Luis es que durante la temporada 1976-77, esta entidad tuvo dos representantes en la Primera División, uno de ellos fue el San Luis Futbol Club y el otro el Atlético Potosino, por lo que se enfrentaron en un par de duelos esta campaña en un verdadero derbi potosino disputados en el Estadio Plan de San Luis, que era la casa de ambos; el primero finalizó con empate y el segundo lo ganaron los entonces llamados "Santos" por 2-0.

4.- San Luis Potosí, la cuna de Nery Castillo

3.- ¿Perdieron la Final más aburrida de la Liga MX? (Clausura 2006)

2.- Atlético de San Luis, con el sello del Atlético de Madrid

1.- San Luis, la influenza A (H1N1) y la Libertadores de 2009

San Luis participó en la Libertadores de 2009. (Getty Images)

La influenza A (H1N1) le jugó una muy mala pasada a San Luis en una de sus pocas competencias internacionales, pues para mala fortuna de los potosinos, el virus que en aquella ocasión estremeció a la humanidad, obligó a que la Federación Mexicana de Futbol los retirara de la competencia, al igual que a Chivas.

Y es que la FMF tomó la decisión, luego de que la Conmebol determinara que la Fase Final del torneo continental se disputara a partido único en la sede del equipo sudamericano, lo cual no fue aceptado por el organismo nacional; San Luis estaba a punto de disputar los Octavos de Final contra el Nacional de Montevideo.

