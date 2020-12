Santiago Baños le respondió con munición pesada a Paul Aguilar y lo trató de mentiroso

Los ánimos en América no están para nadas tranquilos luego de la pronta eliminación de la Liguilla del Guard1anes 2020 frente a Chivas. Además, tras perder el Clásico Nacional y a días de volver a jugar la Concachampions, Paul Aguilar, referente del equipo, se fue libre y trato de desagradecido a la directiva, pero hoy fue Santiago Baños que le respondió al defensa y lo trató de mentiroso.

Previo a la Fiesta Grande, se sabía que tanto el zaguero mexicano como Emanuel Aguilera tenían todas las valijas listas para salir del Nido Coapa. Y así como terminó el campeonato, el argentino comenzó a ver nuevos horizontes, mientras que Aguilar se fue libre.

Tras irse de América, Paul Aguilar descargó con munición que pesada contra la dirigencia de América debido a que consideró que fueron desagradecido con él. Es que, según el defensor, la directiva Azulcrema le ofreció un contrato por 20 días para la Conchampions, y si quería seguir con ellos debía aceptar un recorte que podía llegar al 80% de su sueldo.

#ÁguilasEnVersus



Sobre la salida de Paul Aguilar



"Le pegó el tema de no querer salir; nosotros le ofrecimos un contrato de seis meses más, NO es verdad el tema del 80 por ciento, sí había un ajuste. Son ciclos que acaban": @Sbanos



��En vivo #Versus

�� Por TUDN pic.twitter.com/WDwL29Pvuc — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 9, 2020

Tras las declaraciones, los Azulcremas no emitió ningún comentario al respecto, pero hoy, en TUDN, fue Santiago Baños, director deportivo de Coapa, quien atendió de manera personal a su exjugador y lo trató de mentiroso. “Le pegó el tema de no querer salir; nosotros le ofrecimos un contrato de seis meses más, no es verdad el tema del 80 por ciento, sí había un ajuste. Son ciclos que acaban", opinó el directivo de las Águilas quien dijo que están muy agradecidos con él y que siempre tendrá las puertas abiertas.

Por otra parte, comentó que había un ajuste en el salario ya que Aguilar ya no era titular y era un jugador grande por lo que debía tener un recorte. “Se le propuso seis meses con un ajuste y no quiso, le propusimos ir a la CONCACAF tampoco lo acepto. (Además) Acabado el partido con Chivas le dije ‘nos vemos el martes en Coapa para hacerte una despedida’ y él me dijo que ‘mi contrato terminó ahorita con el silbatazo final del partido’”, agregó Baños.

