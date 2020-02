Toluca y Cruz Azul protagonizaron un partidazo para dar fin a la jornada 4 de la Liga MX. La Maquina Cementera y los Diablos Rojos igualaron 3-3 en el mejor encuentro de lo que va de Clausura 2020.

El primer gol llegó gracias a Santiago Giménez, quien aprovechó un rebote del arquero para aparecer en área chica y rematar de pierna zurda.

Un tanto que pasará a la historia para el jugador, quien elogió a su papá y le mandó una pronta recuperación a Nicolás Castillo, que sufre de Trombosis al igual que Santi.

"A pesar de las bajas que he tenido, las lesiones, esa misma que ahorita está sufriendo Nicolás Castillo, le deseo lo mejor, el fue quien me sacó adelante por sus consejos y nada me dijo que nunca me rinda y gracias a Dios aquí estamos", explicó.

Para finalizar habló de la sana competencia que hay en Cruz Azul. "La verdad es que no me quiero poner como titular, eso se lo dejo al profe, pero si voy a pelear por el puesto. Obviamente tenemos una gran relación con Lucas. Ambos vamos a estar peleando, pero dentro de la cancha siempre compañeros", sentenció.

