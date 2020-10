Guillermo Almada reveló para qué está Santos Laguna en el Torneo Guard1anes 2020

Santos Laguna marcha noveno en el Torneo Guard1anes 2020 y sueña con entrar a la preclasificación. Y su entrenador, Guillermo Almada, fue honesto y reconoció que existen equipos más fuertes, pero que pelearán con todo por el título del futbol mexicano.

"Vamos a intentar ir por todo, pero me gusta ser honesto, seguramente sí hay plantillas que son más fuertes que nosotros. Tenemos muchos futbolistas jóvenes, que no me cabe duda que van a ser parte del futuro de Santos", comenzó diciendo el estratega uruguayo en conferencia de prensa.

"Dentro de nuestra humildad, obviamente hay que tratar de darle batalla a cualquiera y vamos a pelear. No nos vamos a resignar, iremos por el torneo, dando pasos cortos y tratando de cumplir objetivos", declaró.

Por su parte, el Charrúa dijo que "la preocupación más grande que tengo es recuperar a todo el plantel y así nuestras oportunidades van a crecer". Y agregó: "No hemos sufrido contagios dentro de los jugadores, pero sí otro tipo de lesiones que nos merman. Queremos fortalecernos, porque si tuviéramos a todos, nos daría un mayor volumen de juego que pregonamos tanto, pero bueno, las condicionantes se dieron así y hay que afrontarlas".



Y en relación al próximo encuentro ante Atlético San Luis, Almada dio su impresión del rival y dijo que se trata de una final: "Han mejorado bastante en su juego. Es uno de los clubes que les ha pegado mucho esta nueva normalidad. No han sido regulares, pero tienen buenos futbolistas, con una plantilla numerosa y un gran entrenador. Ante Querétaro ganó justamente el partido y no me queda duda que va a ser durísimo. No estamos en condiciones de subestimar a nadie, así que para nosotros va a ser una Final".

Santos Laguna vs. Atlético de San Luis por Liga MX

Guerreros y Potosinos se enfrentarán el domingo a las 19:00 horas (CDMX) por la jornada 15 del Torneo Guard1anes 2020. La transmisión será a través de Fox Sports 2.

POS EQUIPO PJ PTS 1 LEÓN LEÓN 14 33 2 PUMAS UNAM PUMAS 14 27 3 TIGRES UANL TIGRES 14 26 4 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 14 26 5 AMÉRICA AMÉRICA 14 25 6 MONTERREY MONTERREY 14 23 7 GUADALAJARA GUADALAJARA 14 22 8 PACHUCA PACHUCA 14 21 9 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 14 19 10 TOLUCA TOLUCA 14 17 11 NECAXA NECAXA 14 15 12 PUEBLA PUEBLA 14 14 13 JUÁREZ JUÁREZ 14 14 14 TIJUANA TIJUANA 14 14 15 ATLAS ATLAS 14 13 16 MAZATLÁN MAZATLÁN 14 13 17 QUERÉTARO QUERÉTARO 14 12 18 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 14 11

