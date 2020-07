Se pasaron factura: Emanuel Villa y Miguel Layún se cruzaron en Twitter por el Tigres-América de la Final 2014

Las redes sociales no solo permiten que millones de usarios se comuniquen entre sí, sino también que protagonistas releventes del futbol mexicano intercambien opiniones y recuerden viejas anécdotas, siendo conscientes que toda la conversación se desarrolla en un marco de absoluto conocimiento público.

En esta oportunidad, Emanuel Tito Villa y Miguel Layún se pasaron factura al recordar una polémica situación que tuvo como protagonista a ambos elementos, cuando años atrás jugaban en Tigres UANL y América, respectivamente, y se enfrentaron en la Final del torneo Apertura 2014.

Nada más espero que no le hayas enseñado a hacer esto cuando vaya perdiendo...

verdad @Miguel_layun �� pic.twitter.com/1iccdstIB8 — ������é - ���������������� �� (@JosMart2111) July 26, 2020

Un usuario de Twitter subió un video donde se observa a Tito Villa aplicándole una patada a Layún a un costado del campo de juego. El ex Universtario respondió: "Ni lo toque, la quiso vender. Una disculpas, Miguel Layún. Me hirvió la sangre porque no la querían sacar del campo y había un compañero nuestro tirado".

Ni lo toqueeeeee ������

La quiso vender ������

Un poco de #Rusismo nunca está demás, verdad @RusoZamogilny ???

Una disculpa @Miguel_layun ��

Me hirvió la sangre �� porque no la querían sacar del campo y había un compañero nuestro tirado!

Mal yo �� — Emanuel “Tito” Villa (@TitoVilla1982) July 26, 2020

El hombre con presente en Rayados de Monterrey respondió el episodio con una serie de palabras y emoticones: "Estabas tan cegado que no vista que yo ta iba a tirar el balón fuera. Parte del juego mi buen Tito. Abrazo grande y espero que estén todos muy bien".

Estabas tan cegado que no viste que yo ya iba a tirar el balón fuera ����‍♂️����‍♂️����‍♂️��������



Parte del juego mi buen Tito!! Abrazo grande y espero que estén todos bien!!#TitoCarnicero #MiCulpa ����‍♂️�� — Miguel Layun (@Miguel_layun) July 26, 2020

En aquel partido, que terminó en consagración del títulos para los de Coapa, tras imponerse 3-1 en el global, Villa fue amonestado después de la infracción a Layún, quien minutos después pudo continuar en partido.

