25 cosas que no sabías del fútbol en Querétaro

El 8 de julio nació el FC Querétaro, primer club profesional de fútbol de la ciudad que tan solo unos años después recibiría el mote de Gallos Blancos que lo acompaña hasta la actualidad. No llegó a Primera División hasta la década del 90 y tiene una Copa MX y una SúperCopa MX, además de un subcampeonato de Liga MX, como sus logros más destacados.

Problemas económicas y fusiones comerciales lo hicieron desaparecer y adaptar otro nombre en la década del 70, pero ya en los 80' resurgió con la denominación con la que se forjó. Próximo a cumplir 71 años de historia, el club tiene muchos detalles curiosos que tal vez no sabías y vale la pena repasar.

25- Estadio mundialista

Si bien no fue sede de el primer Mundial de Fútbol que se realizó en México, en 1970, sí albergó cuatro partidos en la Copa del Mundo de 1986. Como una de las dos sedes del Grupo E, allí se disputaron los juegos entre Uruguay vs Alemania, Alemania vs Escocia, y Dinamarca vs Alemania. Además, recibió el partido de octavos de final entre Dinamarca y España, en el que de destacó con cuatro goles Emilio Butragueño, quien una década después llevaría su talento al Atlético Celaya. Mucho tiempo más tarde, La Corregidora también recibió 9 partidos del Mundial Sub-17 de 2011.

24- Una casa de puertas abiertas

Por diferentes circunstancias, Querétaro ha cedido su casa, La Corregidora, a distintos equipos del futbol mexicano como los Pumas de la UNAM, Las Águilas del América, Cruz Azul, Los Rayos de Necaxa y Alebrijes de Oaxaca.

23- El primero en la ciudad

Fundado el 8 de julio de 1950, el FC Querétaro fue el primer club profesional de la ciudad y uno de los fundadores de la Segunda División del futbol mexicano. La primera participación de Querétaro en la Segunda División fue la temporada 1950-1951. En 1950 se utilizó un uniforme completamente blanco y solo con una "Q" cuadrada como escudo.

22- Sede de Copa Libertadores

En La Corregidora de Querétaro se disputó también un partido de Copa Libertadores de América, cuando los equipos mexicanos todavía participaban de la misma. Fue por el partido de vuelta de los octavos de final de la edición 2011 que América hizo como local enfrentando a Santos de Brasil en un partido que finalizó empatado sin goles dando la clasificación a los brasileños, que habían ganado 1-0 en la ida. Un muy joven Neymar disputó ambos encuentros.

21- Goleadores para el recuerdo

En dos ocasiones Querétaro ha tenido en su plantilla al campeón de goleo en una edición de Liga MX. El primero en conseguirlo fue Camilo Sanvezzo en el Apertura 2015 y luego lo consiguió el argentino Emanuel Villa en el Apertura 2015.

20- De jugador a DT en el mismo torneo

Carlos De Los Cobos inició como jugador la temporada 1993/1994, en la que Querétaro era dirigido por Rubén Maturano. Pero después de cuatro jornadas en las que solo cosechó un punto la directiva decidió cesar al DT y proponerle el cargo al hasta entonces futbolista. De Los Cobos aceptó el reto, se retiró y con él al mando el equipo dio pelea hasta el final, pero terminó perdiendo la categoría en la última jornada, luego de caer ante Pumas.

19- Inspiración Azteca

No son pocos los aficionados, especialmente en Coapa, que opinan que La Corregidora es una pequeña imitación del mítico Estadio Azteca, en primer lugar porque está compuesto de tres niveles: zona baja (Especial), zona media (Palcos y Plateas), zona alta (Preferente). Su ideador fue Luis Alfonsop Fernández Siurob, quien resultó ganador de un concurso de arquitectos al que había convocado el Gobernador en 1982, para que Querétaro fuera sede del Mundial de 1986. Su inauguración formal fue el 5 de febrero de 1985.

18- Televisa metió la cobra

A finales de la década del 70, años en los que Querétaro navegó entra la Segunda y la Tercera División, Querétaro fue comprado y se fusionó con Atletas Industriales y Estudiantes, para pasar a llamrse Atletas Campesinos. En paralelo tuvo lugar la creación del Club Cobras de Querétaro, primero en ser manejado por el Grupo Televisa para funcionar como filial del América. Luego la franquicia se mudaría a Ciudad Juárez, cuando Querétaro ya había resurgido como Gallos Blancos de UAQ.

17- Ricardo La Volpe, de Primera

Querétaro llegó a Primera División por primera vez en 1990, cuando el empresario José Antonio García adquirió la franquicia del Tampico Madero y la transformó en Querétaro FC. Para la temporada 1990-1991, que era la del debut en la máxima categoría, contrató como entrenador al argentino Ricardo La Volpe, quien llegó procedente del Guadalajara. La campaña de debut del Querétaro fue bastante irregular al terminar en el antepenúltimo lugar con 30 puntos, solo por arriba del Club Santos Laguna y del descendido Club Deportivo Irapuato.

16- Llegaron Los Gallos

El equipo recibió por primera vez el mote de Gallos Blancos que lo acompaña hasta hoy en 1954, después de un episodio muy particular. Siendo el entrenador Don Felipe La Marrana Castañeda, en compañía con Don Ezequiel Rivera, consiguieron 11 gallos blancos y antes de salir al campo, les dieron uno a cada jugador. Siguiendo con la broma, Don Ezequiel llevó también una marrana blanca en alusión al apodo de Don Felipe y así fue como se tomaron la fotografía del recuerdo.

15- En el primero, últimos

Tras su fundación, el primer torneo que disputó Querétaro fue precisamente la primera edición de la naciente Segunda División. En aquella temporada 1950-1951, fue séptimo entre siete equipos, sumando 9 puntos en 12 partidos. El campeón, que terminó logrando el primer ascenso de la historia, fue Zapatepec.

14- Una de Piratas

El antecedente más inmediato a la fundación del FC Querétaro se remonta a un torneo organizado en 1949 por el presidente de la Asociación Queretana de Fútbol a fin de definir qué equipo sería el representativo de la ciudad en la Segunda División que haría su estreno en la temporada 1950-1951. El torneo lo ganó Piratas, que se convirtió luego en Querétaro AC para ser uno de los siete equipos fundadores de la naciente divisional.

13- Los Jaguallos

En mayo de 2013 la Federación Mexicana de Fútbol anunció que Jaguares dejaba de existir y que se traspasaría su franquicia a Querétaro, que había descendido. Así, los Gallos lograron quedarse en Primera División gracias al dinero. No solo eso, sino que en el Draft se quedaron con varios de los jugadores del equipo extinto como Luis Pérez, Esteban Paredes, Edgar Hernández, George Corral, Yasser Corona, Leandro Gracian, Alan Zamora. Los fanáticos de los equipos rivales, como burla, no tardarían en llamarlos Jaguallos.

12- Sin títulos en Segunda ni en Tercera

Querétaro nunca pudo coronarse campeón de la Segunda División de México, en la que fue segundo en las temporadas 1955/1956; 1976/1977 y 1986/1987. Tampoco lo consiguió en Tercera, quedándose con los subcampeonatos en 1968/69; 1969/70 y 1982/83. Pero sí fue campeón del Ascenso MX, tanto en la temporada 2005/2006 como en la 2008/2009.

11- Títulos grandes

Más allá de los campeonatos en el Ascenso, los dos títulos más importantes -si se quiere los únicos- en la historia del Querétaro son la Copa MX Apertura 2016, en la que venció por penales a Chivas de Guadalajara; y la SúperCopa MX 2016/2017 que le ganó al América por 2-0 con goles de Emanuel Villa y Hiram Mier.

10- Tres de Querétaro, que no fueron Querétaro

En la década del 80 hubo en Santiago de Querétaro tres equipos profesionales de Primera División, pero ninguno llevó el nombre de la ciudad. Uno de ellos fue el Atlante, que se había mudado desde Ciudad de México; otro Cobras, que fue creado por el Grupo Televisa como filial del América; y Atletas Campesinos, que resultó de la fusión de Atletas Industriales y Estudiantes luego que Querétaro fuese comprado.

9- Atletas campesionos y su problema de publicidad

El logo de un tractor en su camiseta le costó enormes problemas a Atletas Campesionos, pues la Federación Mexicana de Fútbol entendió que hacía referencia a la marca John Deere cuando no estaban permitidos los sponsors en los Jerseys. Desde Atletas campesinos dijeron que solo era una abstracción de su escudo, como la que podían tener los Pumas de la UNAM. Ello no hizo más que fastidiar a las autoridades de la FMF que, dicen, perjudicó mucho al equipo desde los arbitrajes.

8- La influencia Sanvezzo

Camilo Sanvezzo, quien llegó a Querétaro en 2014 y permaneció hasta 2019, se convirtió en el máximo goleador del equipo en Liga MX con 53 tantos. El último en la competencia lo marcó el 29 de abril de 2019, en la victoria 2-1 frente a Veracruz. Pero el delantero aportó además 14 goles más en Copa, para dejar en Gallos Blancos una marca de 67 tantos antes de partir rumbo a Tijuana.

7- Incursión internacional

La temporada 2015/2016 dio lugar a la única participación de Querétaro en una competencia internacional, pues el subcampeonato conseguido en el Apertura 2015 de la Liga MX le abrió las puertas de la Liga de Campeones de la Concacaf. Compartió grupo con San Francisco de Panamá y Verdes de Belice, clasificándose a cuartos de final con dos triunfos, un empate y una derrota. En esa instancia dejó en el camino al DC United, pero sería eliminado por Tigres en los penales.

6- Un suspiro en Hermosillo

En 1995 nacieron los Gallos Blancos de Hermosillo en una búsqueda de abrir la franquicia a un nuevo destino con nuevos fanáticos, pero en una ciudad en la que el futbol no parecía ser el deporte predilecto. El equipo jugó el Ascenso en la temporada 1995/1996, accediendo a la final en la que serían derrotados por Pachuca, quedándose a las puertas de la Liga MX. Ya para la siguiente temporada el equipo se había disuelto.

5- La maldición de La Corregidora

Cuenta la leyenda que el estadio La Corregidora de Querétaro tiene una mala energía, una suerte de maldición que tiene su origen en que fue construido sobre un panteón de la ciudad. Se atribuyó a ello la mala suerte de los equipos que allí han jugado, que en muchos casos no podían permanecer por mucho tiempo en Primera División. Pero si se quiere, Los Gallos Blancos bien podrían haber roto ese hechizo coronándose en el estadio como campeones de la Copa MX del Apertura 2016, venciendo por penales en la final a las Chivas de Guadalajara.

4- El castigo de la Femexfut

En 2004, la Federación Mexicana de Fútbol decidió reducir el número de equipos participantes en la Liga MX de 20 a 18 y uno de los que pagó el precio de esa decisión fue precisamente Querétaro, que al igual que Irapuato fue sacrificado. Pero había más, porque la sospecha de que el equipo le pertenecía al crimen organizado del centro de México derivó en una investigación de la Procuraduría General de la República y así la FMF decidió terminar las sospechas y desaparecer al equipo, pagando alrededor de diez millones de dólares a sus propietarios, de los que nunca se conoció su identidad real.

3- Su mayor goleada

Para hablar de la mayor goleada a favor en la historia de los Gallos Blancos de Querétaro hay que remontarse al 17 de septiembre de 2015, cuando en la fase de grupos de la única Liga de Campeones de Concacaf que disputó en sus años de existencia derrotó por 8-0 al Hankook Verdes de Belice, ahora llamado Verdes Football Club. Emanuel Villa se lució con cinco goles aquella noche en La Corregidora.

2- El fenómeno Ronaldinho y su única final de Liga MX

En septiembre de 2014 Querétaro hizo estallar el mercado de pases de la Liga MX anunciando la llegada de Ronaldinho, lo que generó una auténtica revolución en todo México que puso a Gallos Blancos en boca del mundo entero. No comenzó bien su estadía, porque el entrenador Ignacio Ambriz sería cesado tras conseguir solo una victoria en 7 partidos. Increíblemente, Víctor Manuel Vucetich tomó el equipo en la anteúltima posición y lo dejó sexto al final de la fase regular, clasificándolo a Liguilla. Tras eliminar a Veracruz en cuartos, dejó en el camino a Pachuca en semifinales por ventaja deportiva y accedió a la primera y hasta ahora única final de Liga MX en su historia. Allí terminaría quedando subcampeón pese a derrotar 3-0 a Santos Laguna en el partido de vuelta, pues este lo había derrotado 5-0 como local.

1- Sede de la final más polémica del futbol mexicano

América y Pumas llegaron a la final de la temporada 1984/1985 de Primera División y tras finalizar igualados en la ida y en la vuelta se definió que jugaran un desempate en cancha neutral, que fue el estadio de La Corregidora. Allí, el árbitro Joaquín Urrea se robó todas las miradas perjudicando de manera constante a los de la UNAM para que Las Águilas terminaran ganando el juego 3-1 y coronándose campeonas.

