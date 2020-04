¿Se quiere ir de Tigres? Carlos Salcedo piensa en dos destino para continuar su carrera

Luego de un importante paso por Europa, Carlos Salcedo retornó a la Liga MX con un renombre. Fue Tigres UANL quien le abrió sus puertas en el 2019, sumándolo a un equipo con piezas fundamentales y que terminó quedándose con aquel trofeo correspondiente al Clausura 2020.

Sin embargo, y más allá de su intachable experiencia, todavía no pudo conseguir ese feeling con la afición de los Felinos que los grandes jugadores necesitan para entrar en la historia de un club. Es más, después de cada partido, los mismos seguidores lo convierten en tendencia en redes sociales con insultos.

Recién pasó un año y medio desde que llegó a Nuevo León pero todo indica que ya piensa en una salida. No de inmediato, pero sí a futuro. ¿Será que el Titán está incómodo con esa relación que tiene con los fanáticos? Lo cierto es que pensó en destinos lejanos pero multimillonarios.

"No descarto ninguna posibilidad, no me gusta decir no jugaré o nunca jugaré. El futbol es así, un día te puede tener en México, otro día en Europa, hasta he pensado en ir a China, a Qatar", reveló el defensa central en diálogo exclusivo con ESPN.

Actualmente, Salcedo tiene 26 años y todavía le queda mucho por recorrer: "Son cosas que uno como jugador va pensando. El estilo de vida, lo que quieras, que se vaya aproximando el final de tu carrera. No me cierro las puertas y estaría contento de jugar nuevamente en la MLS".

