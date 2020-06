Se vale llorar: el video con el que Santos Laguna despidió a Jonathan Orozco

¡LA MÁQUINA DE XOLOS! ���� . A la llegada de Pablo Guede ���� como entrenador, la Frontera suma 13 nuevos refuerzos para afrontar el Apertura 2020. Y vaya qué jugadores... �� . ➡ Ariel Nahuelpán ����: llega desde Querétaro (8PJ y 5 goles), y será su segunda etapa en Tijuana ➡ Marcel Ruiz ����: una de las joyas de la Liga MX de tan sólo 19 años, proviene de Querétaro ➡ Jonathan Orozco ����: experimentado portero de 34 años, deja Santos Laguna, tras tres temporadas y media ➡ José Angulo ����: el ecuatoriano revelación en 2016, que salió subcampeón de la Copa Libertadores con Independiente Del Valle. No juega desde aquel año, tras una sanción de FIFA por doping positivo. ➡ Clifford Aboagye ����: el centrocampista ghanés, también llega desde los Gallos Blancos, donde compartía dupla en el eje con Ruiz. . Además, Xolos sumó a: Benny Díaz, Jorge Aguilar, Areli Hernández, Jaime Góme, Jordi Cortizo, Romario Vázquez, Paolo Yrizar y Eryc Castillo. ���� . QUÉ EQUIPAZO. �� . ¿Opiniones? ��

