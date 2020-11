¿Se vuelve a juntar con Rubens Sambueza? Ángel Reyna quiere regresar a Toluca

Mientras el plantel de Toluca está enfocado al cien por ciento en lo que será la última jornada del Guard1anes 2020 de la Liga MX, la directiva encabezada por Francisco Suinaga y Sinha deberá empezar a poner sus ojos en el venidero mercado de pases de invierno. Desde ya, hay muchas cuestiones a analizar.

Con el correr de la semana, estallaron dos noticias en el interior de la institución mexiquense. Por un lado, la probable salida de Luis Quiñones de Tigres UANL y, por el otro, la baja de Adrián Mora, a quien ya le estarían buscando acomodo en el país, de cara al Clausura 2021. Pero eso no es todo lo que surgió...

De acuerdo con la información de Juan Carlos Cartagena, un elemento con pasado en los Diablos Rojos alzó su mano para retornar el próximo año, aunque aún no hay información más información al respecto que el conocimiento de su deseo personal. ¿Lo tomará en cuenta Carlos Adrián Morales como alternativa?

"No solo Luis Quiñones estaría en posibilidades, también Ángel Reyna está libre y él tiene muchísimas ganas de regresar, me lo dijo uno de mis gurús. Volverse a unir con Rubens Sambueza, ¿y por qué no hacer el club de la pelea 2.0? A esperar, no hay de otra", comentó vía Facebook el reportero de TUDN.

Pleititos vistió la playera de los Choriceros durante el primer semestre del 2018, sumó 1021 minutos en 21 encuentros y anotó dos goles: ante Tigres UANL por Liga MX y contra Mineros de Zacatecas por Copa MX. A sus 36 años, el delantero está sin club después de su experiencia con Veracruz.

