Sebastián Abreu fue crítico con los cambios en el futbol mexicano

Sebastián Abreu ostenta el récord guinness de ser el jugador que más equipos profesionales defendió en el fútbol. Si bien pasó por 11 diferentes países, el lugar donde vistió más playeras fue México con siete. Basado en su experiencia, el uruguayo criticó los cambios en el futbol mexicano.

El atacante de 43 años, actualmente juega y dirige en Boston River de su país natal. Tecos, Cruz Azul, América, Dorados, Monterrey, San Luis y Tigres fueron las instituciones de la Liga MX en las que jugó.

En declaraciones con Fox Sports Radio fue consultado por la decisión de la FMF de eliminar el Ascenso MX, crear la Liga de Expansión y suspender los descensos. "Me parece que, desde la competitividad, pierde el futbol mexicano. Es un futbol en el cual no existe equipo chico o grande porque todos te proponen. Entonces, en ese aspecto, uno siempre lo trata de defender. Los que no lo vivieron lo menosprecian”, sentenció.

❌PERDER, PERDER...#CentralFOX Sebastián 'Loco' Abreu fue claro sobre la extinción del Ascenso MX en el futbol mexicanohttps://t.co/9aG9MuB0r5 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 5, 2020

El delantero que jugó dos Mundiales en 2002 y 2010, indicó que los futbolistas estarán desmotivados con esta nueva decisión: “No tengo de dónde tocar las fibras, decirles: muchachos, nos estamos jugando el futuro de nuestras familias, por el futuro de los empleados porque, si bajamos a segunda división, y no encuentras ese lado humano del plus del futbolista, que después eso también va forjando un carácter del jugador”.

El 24 de abril se oficializó la determinación de las autoridades del futbol mexicano que cancelará los ascensos y descensos por seis años. Sin embargo, la Asociación de Jugadores (AMFpro) envió una carta a la FIFA para pedir que se revea la situación por los puestos de trabajo que están en riesgo.

