Otra voz que se expresó por la desaparición del Ascenso MX: Dennis Te Kloese

La desaparición del Ascenso MX provocó todo tipo de reacciones: desde ex futbolistas como Pável Pardo que apoya la decisión, hasta los jugadores del torneo que ven amenazados sus puestos de trabajo. Otra voz que se sumó a la discusión fue la de un experimentado en la administración futbolística como Dennis Te Kloese, actual director deportivo de Los Ángeles Galaxy.

"Se podrán tomar decisiones deportivas que van al beneficio del futbol como el hecho de dar más continuidad a los proyectos, tener una planeación a mediano y largo plazo, poder incorporar jugadores jóvenes con mayor frecuencia, yo creo que esto te permite pensar y programar tus cosas en una forma coherente y un poquito más a mediano plazo", opinó el ex directivo de Chivas en declaraciones a ESPN sobre cómo afectará la decisión a la Liga MX.

Además, el holandés vio con buenos ojos la idea de fusionar la Liga MX con la MLS: "Son iniciativas muy buenas que benefician al fútbol porque hay más competencia y roce internacional y el nivel de juego que se podría producir entre equipos importantes de MLS y Liga MX creo que es algo muy positivo para el deporte".

Después de asegurar que una posible unión puede generar "comunicación y oportunidades no solamente comerciales sino también deportivas", Te Kloese agregó: "Yo creo que son diferentes beneficios: uno es el deportivo, otro el comercial y otro el económico, es un proyecto donde uno no se puede beneficiar más sobre el otro, porque si no la sociedad no funciona".

Por último, sostuvo que sería importante una liga con encuentros tanto en México como en Estados Unidos. "Será importante tener partidos a ida y vuelta y no nada más jugar en los Estados Unidos, para los equipos de Estados Unidos es una gran experiencia jugar en el Estadio Azteca, en el 'Volcán' o en el estadio de las Chivas", concluyó.

