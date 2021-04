¿Refuerzo para Tokio? Chicharito Hernández al fin dio su postura al respecto

Con cinco goles en las primeras dos jornadas de la temporada 2021 de la Major League Soccer de los Estados Unidos, Javier Hernández dejó atrás las críticas que recibió tras su regreso al continente. Con la llegada de Greg Vanney, el delantero se convirtió una pieza clave en la ofensiva de Los Angeles Galaxy.

"Estaba en una gran forma y lo que necesitábamos era darle oportunidades. Tuvimos mucha posesión de balón y aprovechó sus oportunidades como el goleador que es. En el tercero hay mucho mérito de Víctor Vázquez, quien llegó a esa pelota, y Javier, con lo listo que es, se fue al poste contrario. Fue muy oportunista y con movimientos muy inteligentes", aseguró el entrenador del conjunto de California en rueda de prensa.

Por supuesto que, a raíz de este gran presente en la MLS, el nombre de Chicharito Hernández empezó a sonar a través de las redes sociales. ¿Para qué? Para regresar a la Selección de México y además ser uno de los tres refuerzos mayores para afrontar los siguientes Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Sobre Jimmy Lozano solo tengo palabras de agradecimiento. No me he retirado de la Selección, no es que lo descarte ni lo acepte, pero estoy muy enfocado en Los Angeles Galaxy. Si llegan a suceder cosas, entonces hablaremos, pero ahora estoy enfocado en lo que vivo con mi club", fueron las palabras que lanzó el futbolista surgido de las Chivas de Guadalajara después de haber brillado ante New York Red Bulls.

Solo habría lugar para un delantero en Tokio

Teniendo en cuenta los nombres de José Juan Macías, Alexis Vega, Santiago Muñoz y Diego Lainez, quienes cumplen con las edades solicitadas por el Comité Olímpico Internacional, Jaime Lozano solamente llevaría a un delantero a Japón. De acuerdo con la información exclusiva de Águilas Monumental, Henry Martín del América ya fue vacunado para estar en esa prelista. ¿Será que Chicharito Hernández irá a la Copa Oro con Gerardo Martino y no a los JJOO?

Lee También