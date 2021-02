"Es como ir a la guerra": Edson Álvarez confesó qué siente cuando representa a la Selección Mexicana

Edson Álvarez es una verdadera joya del futbol mexicano. A sus 23 años, el elemento polifuncional es titular en el Ajax y es tenido en cuenta por Gerardo Martino para la Selección Mexicana en todos sus llamados. De seguir en esta camino, sin dudas participará en varias citas mundialistas ya que tiene todas las condiciones necesarias para formar parte del Tri.

En este 24 de febrero, día de la bandera de México, el exjugador del América dialogó con TUDN y reveló qué significa para él representar al país en la élite del deporte. Machín sorprendió e ilusionó a todos con sus emocionantes declaraciones y, con ello, dejó en claro que está destinado a ser la clave del éxito de la Selección en los próximos años.

Edson Álvarez, ¿el próximo Rafa Márquez del Tri? (Imago 7)

"Ser mexicano implica una gran responsabilidad en cuanto sabes que la gente está detrás de tí, millones de mexicanos siempre van a estar al pendiente sin importar lo que pase. Ser mexicano es algo increíble, es un orgullo, que te sientes poderoso, cuando vas a la selección, ponerte la playera de la selección es como saber que vas a la guerra, me transmite mucha seguridad", apuntó con contundencia Edson Álvarez.

Más adelante, continuó explicando lo que siente cada vez que se pone la playera mexicana: "Cuando la veo es como toda la fuerza, donde crecí, mi cultura, mi tradición, estos colores, esta águila, es un orgullo para mi, tenerla y portarla, me transmite mucha fuerza".

"Yo siempre jugué con niños mayores de edad y me formó mucho mi carácter porque siempre fui el que tenía mucho talento en el barrio. Me pegaban, yo lloraba y ya no quería seguir jugando, pero mi hermano me decía ‘dale tienes que seguir y tienes que aprender de esto, te va a hacer más y demuestra que eres mejor que ellos’. Eso aprendí del barrio, nunca rendirme y siempre segui", sentenció Álvarez, la joya mexicana.

