Ventaja para Perú: México y Gerardo Martino no tendrían en cuenta a Santiago Ormeño

En vistas a lo que será la ventana FIFA en Europa con amistosos frente a Gales y Costa Rica, la Selección de México dio a conocer a los futbolistas convocados para realizar el viaje el próximo sábado por la noche. Y a pesar de las especulaciones, Santiago Ormeño no fue citado por Gerardo Martino en esta ocasión.

A lo largo del Guard1anes 2021 de la Liga MX, el delantero de 27 años sumó 820 minutos en 11 encuentros y registró un total de 6 goles. Pero, al parecer, esos números no le alcanzaron para entrar en la consideración del entrenador argentino, ni siquiera teniendo en cuenta la lesión que sufrió Raúl Jiménez.

"Nosotros tenemos que tener en cuenta a todos los futbolistas y Santiago Ormeño es uno de ellos. También hay una participación en el juego que debe ser analizada. Un jugador no está en una buena o mala temporada porque haya hecho goles. Que un delantero haya hecho esa cantidad es normal. Nosotros tenemos que observar cómo se integra dentro del circuito de juego, ver si es un finalizador o si participa en la elaboración", fueron las palabras del Tata a W Deportes tras darse a conocer la lista de concentrados.

Lo curioso fue lo que informó Mediotiempo. Y es que, el atacante de Puebla no sería tenido en cuenta por Gerardo Martino ni en las siguientes convocatorias: "Para dejar las cosas claras, así rompa el récord de goles de José Cardozo en un torneo corto, no va a ir a la Selección Mexicana porque no le gusta".

De esta forma, el Tri lo estaría perdiendo. Y así lo aseguró Toque Filtrado en la columna publicada para el reconocido medio de comunicación: "Así que el futuro de Ormedeus estará con Perú, donde sí lo valoran, ya le echaron el ojo y lo quiere a como dé lugar".

