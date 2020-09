Christian Martinoli no llamaría 'jugadores de selección' a los que se enfrenten a Guatemala

La Selección de México es una de las muchas en el mundo que se muere de ganas por jugar partidos. Es normal Gerardo Martino es consciente que la brecha con las próximas Eliminatorias, como así también con el propio Mundial de Qatar, cada vez es más corta. Necesita formar un equipo y ver a los jugadores en cancha.

Uno de los factores más importantes cuando se tiene en cuenta a los equipos de selecciones, es a qué rival se enfrenta. No es lo mismo, claro está, jugar un amistoso ante Holanda, que hacerlo con Guatemala. La razón es clara: en la Copa del Mundo, los partidos que se deben ganar son a las naciones con fútbol de primera categoría.

Si bien el Tri chocará frente a Holanda en las fechas FIFA de octubre, luego de ese encuentro se medirán ante Argelia. No obstante, el enfrentamiento del próximo miércoles será Guatemala, un rival que según los dichos de Christian Martinoli no es del calibre, razón por la que no debería llamar a los futbolistas que participen ‘jugadores de selección’.

Que la selección se llene constantemente de partidos moleros no tiene nada que ver con que los equipos, que aseguran siempre tendrán a Mexico como prioridad, no apoyen al Tricolor. Eso sí, cuando quieren vender un jugador a mayor precio, anteponen el “ES DE NIVEL SELECCIÓN”: — Christian Martinoli (@martinolimx) September 29, 2020

“Que la selección se llene constantemente de partidos moleros no tiene nada que ver con que los equipos, que aseguran siempre tendrán a México como prioridad, no apoyen al Tricolor. Eso sí, cuando quieren vender un jugador a mayor precio, anteponen el ‘ES DE NIVEL SELECCIÓN’”, escribió el periodista de Azteca Deportes en su cuenta de Twitter.

Lo cierto es que la Selección de México se enfrentará a La Azul el próximo miércoles y Gerardo Martino podrá ver bien de cerca a sus convocados por primera vez en 11 meses. Como explicó Martinoli, no es el rival ideal, pero peor es haber continuado con un Tri sin ningún tipo de rodaje.

Lee También