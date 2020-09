"México se ganó mi corazón": Santiago Giménez se definió

Santiago Giménez está pasando un gran momento personal. Logró asentarse como uno de los dos delanteros titulares Cruz Azul junto con Jonathan Rodríguez, recibió su primer llamado para la Selección Mayor de México y empezó una nueva relación amorosa con la actriz María Fernanda Serrano.

Como si esto fuera poco, en las últimas horas ingresó en una disputa. Teniendo en cuenta que su nacimiento fue en Buenos Aires, Argentina se metió en el medio e intentó seducirlo para convocarlo. Sin embargo, en una entrevista con TUDN, el atacante dejó en claro cuál es su decisión a nivel profesional.

"Obviamente le tengo un cariño muy grande a Argentina, porque toda mi familia es de allá, pero México se ganó mi corazón porque me abrió las puertas. Además, me han tratado muy bien aquí, así que me encantaría seguir defendiendo estos colores", confirmó el futbolista de La Máquina en dicha plática.

"He trabajado para eso y era mi sueño poder estar en ese Mundial. Tengo que trabajar duro, hacer las cosas bien en mi club para ser considerado acá y demostrar lo que uno va trabajando en el club", agregó Giménez, demostrando que su máxima ilusión es representar al Tri, probablemente, en Qatar 2022.

El deseo es mutuo. De hecho, Gerardo Martino ya empezó a enderezarlo. "Me da muchos consejos que uno como joven todavía no sabe. Me ha dicho que me divierta, que mantenga los pies en la tierra, que no soy ninguna figura, que siga trabajando. Que todo esto que está pasando es un premio".

