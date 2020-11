Gerardo Martino recibió la bendición de Javier Aguirre para el Mundial de Qatar 2022

El tiempo corre y el Mundial de Qatar 2022 se acerca. Es cierto que restan por disputarse la Eliminatorias para definir a los representantes de CONCACAF, pero la realidad marca que la Selección de México tiene un alto porcentaje de tener un boleto asegurado para la cita futbolística más importante del planeta.

Con Gerardo Martino a la cabeza, el Tri buscará algo inédito: pasar al famoso quinto partido. Y para poder conseguirlo, el entrenador argentino recibió la bendición y los elogios de uno de los estrategas más reconocidos del país azteca a nivel local e internacional, como lo es Javier Aguirre.

"Estoy deseando que el Tata encuentre la clave y nos meta entre los ocho mejores del mundo, que oyendo el discurso esa es la intención de aquí a Qatar. Yo sería el hombre más feliz porque automáticamente pasaría al cesto de basura y no estarían hablando de nuestras derrotas", dijo el Vasco a ESPN.

El timonel que hace algunos meses dirigió al Leganés de España y actualmente está libre se refirió a una faceta específica del sudamericano: "Me encanta el Tata porque no lo he agarrado en ninguna tontería. Nunca jamás se salió de todo, nunca. Ahí radica mi optimismo, con Tata estamos en buenas manos".

México cerrará el año ante Japón

Después de la victoria 3-2 ante Corea del Sur, el Tri enfrentará al combinado nipón en Austria por un nuevo amistoso internacional de la ventana FIFA de noviembre. Aún no hay indicios sobre la alineación pero es un hecho que Gerardo Martino realizará variantes contra los asiáticos para probar otros jugadores.

