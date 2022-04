Atlético de Madrid sigue de capa caída en LaLiga. Este sábado fue derrotado por el Mallorca del mexicano Javier Aguirre, que sueña con la permanencia. Fue victoria de los 'baleares' por 1-0 con gol de Vedat Muriqi de penal en el segundo tiempo. No fue un buen partido del equipo de Diego Simeone, que no llega bien a la vuelta de cuartos de final de Champions League ante Manchester City.

Los primeros minutos de partido mostraron a un Atlético de Madrid realmente activo con un Ferreira Carrasco con mucha determinación en el sector izquierdo, que avisó con una gran jugada donde Marcos Llorente definió en el área, pero el balón fue detenido por Jaume Costa. Fue la situación más clara de un primer tiempo muy pobre con mucha lucha e intensidad en el mediocampo, pero sin remates al arco.

Lo mejor llegó en la segunda parte donde Atlético de Madrid entró decidamente dormido. Mallorca, con poco, le fue generando algunas aproximaciones que obligaron a Diego Simeone a cambiar con los ingresos de Joao Félix, Thomas Lemar, Matheus Cunha y hasta Sime Vrsaljko. Buscó respuestas en el banquillo el técnico argentino, pero sufrió fuerte en los siguientes minutos.

Al minuto 66, el árbitro Martínez Munuera cobró una falta de Reinildo sobre Pablo Maffeo sobre la línea del área. El VAR confirmó el penal por lo que el equipo del 'Vasco' Aguirre tuvo su gran oportunidad. Muriqi remató arriba y no falló, pese al esfuerzo de Oblak. Mallorca se puso en ventaja en un partido 'chato' y con poco juego. Para el atacante de Kosovo fue su tercer tanto en este torneo.

Atlético de Madrid trató de ser más incisivo en ataque luego del tanto rival, pero no hubo ni creatividad en ataque ni tampoco determinación clara para buscar el gol. Sólo algunas aproximaciones y algunas pelotas paradas que no le generaron mucho peligro a Sergio Rico, lo que demuestra también el buen trabajo en defensa del local. Simeone no encuentra respuestas ante la adversidad y la temporada se puede terminar de mala manera si no logra revertir el 0-1 de la serie ante Manchester City.

Mallorca logra un 'triunfazo' en su misión de no descender. No fue un gran partido, pero la clave estuvo en los primeros minutos del complemento donde el equipo del 'Vasco' Aguirre lo quiso ganar realmente y logró la diferencia en el marcador.