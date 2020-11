Héctor Herrera aconsejó al Chapito Montes tras su salida de la Selección de México

La Liga MX tiene solamente a un líder y con amplia diferencia. León sumó la increíble cifra de 40 puntos, sacándole ocho a su inmediato perseguidor: el Pumas UNAM de Andrés Lillini. Si La Fiera se encuentra allí arriba, mucho se debe a Ignacio Ambriz (quien quiere ser el entrenador de la selección), aunque lo realizado dentro de la cancha es gracias a Luis Montes.

El mediocampista de 34 años jugó los 17 encuentros posibles y ayudó con cuatro tantos, siendo el líder del equipo. Por esa razón, es un futbolista que la selección de México se está perdiendo de disfrutar, aunque la decisión es toda de él, como alguna vez explicó después de una charla con el entrenador Gerardo Martino.

"Son decisiones personales que cada uno toma para bien propio o porque cree que es lo mejor. El profe Gerardo Martino creo lo comentó, que el Chapito dejó claro que quería darle oportunidad a los jóvenes y que él se sentía tranquilo o algo así, la verdad no estoy muy bien enterado de eso, pero son decisiones personales que uno debe de respetar", comenzó opinando Héctor Herrera en ESPN.

El consejo de Héctor Herrera a Luis Montes

El futbolista del Atlético de Madrid es un histórico del Tri y por su poder de voz le envió un consejo al Chapito: "Yo capaz le diría que lo pensara bien, que pensará si vale la pena la decisión por la cual dejó a la selección y que si es así, que está en todo su derecho de hacer lo que crea que sea mejor para él y su familia".

Por otra parte, Herrera señaló que seguirá yendo a la selección de México por varios años más: "Para todo jugador el sueño máximo es jugar en la selección y digo cómo he tenido la oportunidad de jugar tantos años y la verdad que no me canso ni me cansaré de seguir yendo, de seguir defendiendo los colores de mi país y es un orgullo, debe ser lo máximo que te debe pasar como jugador", culminó.

