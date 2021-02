Confirmado: Concacaf dio a conocer el calendario para el Preolímpico rumbo a Tokio 2020

Después de un año de incertidumbre ante la pandemia por coronavirus, que obligó a posponer todos los eventos deportivos del 2020, por fin la Concacaf confirmó el calendario para el torneo Preolímpico masculino, en el que la Selección mexicana buscará su boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

A través de un comunicado de prensa, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol dio a conocer las nuevas fechas en las que se llevará a cabo el torneo a disputarse en Guadalajara, México, y el cual estaba originalmente programado para marzo del 2020.

Será del 18 al 30 de marzo de 2021 cuando se lleve a cabo la clasificatoria masculina de la Concacaf 2020, que otorgará dos boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al campeón y subcampeón de las ocho selecciones que compitan.

La Fase de Grupos se llevará a cabo del 18 al 25 de marzo en los estadios Jalisco y Akron, las dos sedes designadas para el Preolímpico en Guadalajara, mientras que las Semifinales serán en la cancha del Atlas el 28 de marzo y la Gran Final se disputará en casa de las Chivas el martes 30 de marzo.

Jaime Lozano se mantiene al frente del Tri rumbo a Tokio 2020.

Así quedaron los Grupos para el Preolímpico

Grupo A: México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana

Grupo B: Honduras, Canadá, El Salvador y Haití

Calendario completo del Preolímpico clasificatorio a Tokio 2020

Fase de Grupos

Jueves, 18 de marzo - Estadio Jalisco

15:00 Estados Unidos vs Costa Rica

17:30 México vs República Dominicana



Viernes, 19 de marzo - Estadio Jalisco

13:30 Honduras vs Haití

16:00 Canadá vs El Salvador



Domingo, 21 de marzo - Estadio Akron

17:00 República Dominicana vs Estados Unidos

19:30 Costa Rica vs México



Lunes, 22 de marzo - Estadio Akron

16:00 Haití vs Canadá

18:30 El Salvador vs Honduras



Miércoles, 24 de marzo - Estadio Jalisco

17:00 Costa Rica vs República Dominicana

19:30 México vs Estados Unidos



Jueves, 25 de marzo - Estadio Jalisco

17:00 El Salvador vs Haití

19:30 Honduras vs Canadá

Semifinales

Domingo 28 de marzo - Estadio Jalisco

16:00 1B vs 2A

19:00 1A vs 2B

Final

Martes 30 de marzo - Estadio Akron

19:00 Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

¿Dónde serán transmitidos los partidos del Preolímpico?

Los partidos serán transmitidos en México a través de la señal de TUDN, al igual que en Estados Unidos, donde también podrán seguirse por Fox Sports; asimismo, estarán disponibles a través de la aplicación oficial de la Concacaf.





