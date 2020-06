Shaggy Martínez y el divertido origen de su apodo

José Joaquín Martínez forma parte del grupo de jugadores más conocidos por su apodo que por su nombre de pila. El Shaggy no sólo fue un sobrenombre gracioso, sino que sanjó una trayectoria en el futbol mexicano de 14 años y ocho clubes. El lateral contó el divertido origen de su mote y comentó cómo se lo toma.

“El apodo surgió en la prepa, de un compañero de clase de ese tiempo que hoy en día es uno de mis mejores amigos", comenzó con el recuerdo de su juventud en declaraciones a Futbol Total el elemento que jugó en América y Pachuca, entre otros.

"Un día llegué vestido con un pantalón de mezclilla color naranja-café y una playera verde y con el peinado, cuando entré al salón gritó el Shaggy, el Shaggy y de ahí hasta la fecha está el apodo”, explicó sobre el momento en que lo vieron parecido al personaje de la serie animada Scooby Doo.

"UNO COMO JUGADOR, DONDE TE PAGUEN TE TIENES QUE IR"#AgendaFOXenCasa



"Te guste o no... te convenga o no", las palabras de José Joaquín Martínez.



El 'Shaggy' compartió con lo que se queda de Monarcas Morelia@lmsauret @AgendaFOXSports pic.twitter.com/tq8ezNyZON — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 3, 2020

Martínez narró cómo recibe el apodo que lo acompañó toda su carrera: "Creo que es un apodo bastante noble, no lo siento ofensivo, es la caricatura y no hace nada desagradable, nada ofensivo, al contrario, creo que da risa y por ahí me han comentado que me ven y se ríen. No me incomoda”.

Por otro lado, el futbolista se mostró feliz con su rendimiento en Morelia, club al que arribó en 2019 y con el que finalizó su vínculo . "Empecé a ser yo, a meter, a correr, con mis limitaciones pero siempre entregando el 100% creo que eso a la gente le gustó”, concluyó sobre la institución que se mudará a Mazatlán la próxima temporada.

