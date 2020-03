Shayr Mohamed es opción para debutar en Monterrey ante Juárez por Copa MX

Rayados partió rumbo a Ciudad Juárez para enfrentar a Los Bravos por la ida de las semifinales de la Copa MX. A pesar de la importancia del partido, el entrenador Antonio Mohamed prefirió resguardar jugadores y en el avión viajarán mayoría de suplentes, entre los cuales se encuentra su hijo Shayr, quien tiene la gran oportunidad de debutar en el primer equipo.

Marcelo Barovero, Carlos Rodríguez, Rogelio Funes Mori, Miguel Layún, Alfonso González, José Basanta, Matías Kranevitter, Maxi Meza y Leonel Vangioni serán los elementos que se quedarán en Monterrey para dejarle su lugar a los que menos minutos sumaron.

Quienes no viajan son: Barovero, Carlos Rodríguez, Funes Mori, Layún, Alfonso González, José Basanta, Matías Kranevitter, Maxi Meza y Leonel Vangioni.



En ese contexto, entró en la convocatoria el joven Mohamed, de 19 años y nacido en México. Es volante o delantero, mide 1.77 M y pesa 66 kg, según el portal oficial de la Liga MX.

El juvenil jugó siete encuentros en el Clasura 2020 Sub-20, aunque sólo dos fueron como titular. En 250 minutos no convirtió goles.

El primogénito del DT argentino pasó por las fuerzas básicas de San Luis, en donde disputó el Apertura 2019 en seis juegos. También participó de las menores de Huracán en Argentina.

En una entrevista del año pasado con ESPN, Shayr declaró lo que puede significar ser dirigido por su papá: "Sería un sueño, pero si se hace bien, si no se da, no pasa nada. Mi sueño principal es jugar en Primera División y cumplir mis metas, pero no me apresuro, de poco se van a ir dando las cosas”.

