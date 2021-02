Sigue la pica: Miguel Herrera lanza duro mensaje contra Christian Martinoli

Miguel Herrera, exentrenador del Club América, platicó en una entrevista con Zabalive para su canal de Youtube y recordó el mal episodio que vivió con Christian Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia en Estados Unidos tras la Copa Oro del 2015, cuando el Piojo, estratega de la Selección México, le lanzó un golpe al comentarista.

"No tengo buena relación con él, ni la tendré. Somos seres humanos muy distintos. No voy a ser su amigo, no vamos a ser amigos, porque creo que no debemos ser amigos, dos personas que tuvieron diferencias muy fuertes y porque no teníamos una amistad", destacó Miguel.

Más adelante, mencionó que charló con Luis García Postigo, compañero de Martinoli, para aclarar y arreglar todo lo sucedido en aquella ocasión. "Le dije (a Luis García): ‘Dile que baje, que nada más critique mi profesión y que me critique a mí, pero a mi familia no se tiene porque meter", señaló.

Herrera volvió a apuntar contra Martinoli. Jam Media.

Luego de lo que ha pasado aquella vez, Herrera fue despedido de la Selección Mexicana y regresó a la Liga MX para dirigir a los Xolos de Tijuana, y más tarde a la institución de Coapa, donde fue echado por una situación similar.

Hace algunas semanas, América cayó por 3-1 ante Los Ángeles FC en las semifinales de la Liga de Campeones Concacaf. Miguel Herrera insultó a un ayudante del conjunto rival, por lo tanto, los directivos decidieron echarlo.

