Sinha destacó el trabajo de Ricardo La Volpe en el día de su retiro como DT

El anuncio del retiro de Ricardo La Volpe a la dirección técnica tras 37 años de trayectoria, provocó la reacción de todo el futbol mexicano. Si bien la decisión desempolvó viejos críticos, hubieron voces que se pronunciaron a favor del trabajo del argentino. Una de ellas fue la de Sinha, quien recordó la época en la que fue dirigido por el Bigotón en Toluca y la Selección de México.

El ex jugador nacido en Brasil valoró al DT, a quien conoció en los Diablos Rojos. "Uno es agradecido y seguirá agradecido hasta que Dios me de vida con esa persona. Yo creo que Ricardo conmigo ha sido un entrenador muy, pero muy importante dentro de mi carrera", explicó en una entrevista con W Deportes.

El ex volante habló sobre la polémica decisión de La Volpe en llevarlo al Mundial 2006 en lugar de Cuauhtémoc Blanco: "Simplemente son decisiones técnicas. Los entrenadores tienen su propia forma de ver el futbol y nosotros tratamos de respetar. De chocar no porque llegamos a jugar y lo hicimos bien, pero al final de cuentas es una decisión que la tomó él y que la seguimos respetando hasta la fecha".

A Sinha le duele el retiro de Ricardo Antonio La Volpe como entrenador.



En vivo a través de nuestro Facebook Live esta impresionante charla ��.https://t.co/NAHy1RJoUM#LaVozDelFutbol ⚽️ pic.twitter.com/hcB2JZlsFY — W Deportes (@deportesWRADIO) April 24, 2020

Además, Sinha respondió a las críticas que recibió el ex entrenador y detalló lo importante que fue para el futbol mexicano. "Ricardo no es cualquier entrenador. Es alguien que quizás en títulos no está bien reflejado lo que ha hecho, pero ha dejado una escuela, una forma de juego. Vino a dar esa frescura: de poder cambiar un jugador de una posición a otra y que este jugador pueda jugar en diferentes posiciones", opinó.

Por último, habló sobre el trato personal del ex arquero, el cual fue foco de discusión por algunos futbolistas: "A mí me ha tratado de una forma increíble, me ha sacado lo mejor de mi como persona y como futbolista. Entiendo que quizás su trato no era tan amable con mucha gente, conmigo pasó que me llamo la atención de manera que quizás si lo hubiera tomado de otra manera no me hubiera servido, lo tomé como un incentivo en donde te pica para sacar lo mejor de ti".

Lee También