"Sólo lo he visto en las películas": Vasco Aguirre y pandemia por Coronavirus

Javier Aguirre, estratega del Leganés de España, ha vivido de primera mano la emergencia sanitaria europea por el COVID-19, y pese a reconocer la seriedad del tópico, reconoció que a veces le ha resultado inverosímil.

“No es fácil porque dices 'ay no va a pasar nada', quieres irte a la calle, entrenar, hacer una vida normal. Ir al cine y pues nada, todo cerrado, se va reproduciendo la cantidad de contaminados y contagiados y realmente en mi caso concreto, pues solo lo he visto en las películas”, reveló en conversación con TUDN.

De todas formas, la suspensión de la Liga de España ayudó a que quienes no entendían la gravedad del coronavirus comenzaran a tomarle el peso, razón por la que el Vasco aseguró que esta pandemia no debe ser pasada por alto.

“Es algo que no quiero frivolizar, pero es algo muy muy serio, parece una tontería, pero no lo es. Todos los partidos que han suspendido, es algo que no podemos obviar. No recuerdo algo tan fuerte como esto”, comentó el azteca.

Aguirre y el Leganés están ubicados -por el momento- en el puesto 19 de la tabla con 23 unidades, a la espera de que se reanude la competencia una vez superada la emergencia sanitaria global.

