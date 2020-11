"Son irresponsables": Bronco aseguró que Tigres y Rayados no tendrán público en sus estadios

En estos días viviremos algunos encuentros por Fecha FIFA pero, una vez terminados, tendremos los partidos por la Liguilla del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. Este certamen lo transitaremos de una manera distinta a la que nos tenía acostumbrados: no habrá público en las gradas debido a la pandemia del Covid-19.

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, platicó luego un evento en el Volcán donde se realizó la donación de un millón de cubrebocas, y aseguró que las personas no podrán asistir a los estadios de Rayados y Tigres, por irresponsables.

"Cero, si no bajan los contagios, para que se les quite lo irresponsable a la sociedad. No habrá, pero si son responsables y bajan, puede ser", destacó. Además, habló de la posible vuelta de público para la temporada siguiente.

No habrá público en los estadios de Rayados y Tigres. Jam Media.

"Como no soy mago, me gustaría que hubiera, pero eso depende de la afición, de la raza que se ponga cubrebocas, que no haya contagios, que le ayudemos al Inge, con posibilidades de ser campeón y vamos a ayudarles", finalizó.

Recordemos que, por un lado, los comandados por Ricardo Ferretti disputarán su partido de reclasicación ante Toluca el próximo sabado 21 de noviembre, a partir de las 18:00 hs del centro de México. Por la otra parte, Rayados de Monterrey jugará ante Puebla el mismo día y en el mismo horario.

