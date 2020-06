Sonríe Rafa Puente Jr: Edyahirt Ortega se sumó al plantel de Atlas

De cara a lo que será el próximo torneo de la Liga MX llamado Guard1anes 2020, Atlas se está preparando de la mejor manera de la mano de Rafael Puente Jr. Por el momento, el equipo no cuenta con ningún fichaje de renombre, por lo que el retorno de un elemento de un préstamo puede ser una gran noticia.

Se trata de Edyahirt Ortega, quien viene de jugar en Tampico Madero y retorna al Rojinegro para pelear por un lugar. El mediocentro de 23 años se mostró muy contento con esta nueva posibilidad y jura haber regresado con mucha más experiencia.

Ortega en el Clausura 2018 jugando en Atlas (Getty Images)

"Ir a Tampico me hizo cambiar mucho, desde mi personalidad hasta mi mentalidad. Logré jugar casi todos los partidos que hubo, y me siento muy contento porque pude aprender muchas cosas de mis compañeros y de los partidos que te van forjando; son muy difíciles, de mucho contacto físico, y te hacen aprender mucho más. Te exigen lo mejor de ti en cada jugada", mencionó el canterano en declaraciones para el club.

#Nota "Es nueva oportunidad, regreso más fuerte y mejor mentalmente. Veo al grupo muy unido, contento, todos van parejo y se entregan al máximo": Edyairth Ortega.



�� Así el regreso de nuestro canterano en la #PretemporadaRojinegra: https://t.co/UlIUEx23Wa pic.twitter.com/LB0M9M7oMh — Atlas FC (@atlasfc) June 24, 2020

Más adelante detalló: "Lo veo como una nueva oportunidad, regreso más fuerte, mejor mentalmente, y me siento muy bien, acompañado de muchos compañeros canteranos y extranjeros con experiencia, y que desde el primer día me sentí cómodo con el equipo. Veo al grupo muy unido, contento, todos van parejo, se entregan al máximo. Nos hemos puesto muchas metas, y sé que si seguimos trabajando como lo hemos hecho, podemos lograr cualquier objetivo".

"Representa desde mi infancia, son los colores que amaron siempre desde mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre, quienes me fueron enseñando poco a poco. Como ellos, me fui enamorando de estos colores y quise jugar con Atlas. Ellos no tuvieron la oportunidad, pero gracias a Dios pude cumplir mi sueño y el de ellos. Es un pensamiento muy bonito debutar en el equipo que siempre has querido", sentenció Ortega.

