Jarlan Barrera descarta acercamiento de Atlas por sus servicios: "No llegó alguna oferta del exterior"

Pese a que el avance del coronavirus representó cierta baja de pretenciones por parte de los clubes del mundo a la hora de desempeñarse de forma lujosa en el mercado de pases, lo cierto es que varios elencos del mundo no dejaron de mirar de reojo la posibilidad de concretar alguna que otra contratación relevante.

Mencionando uno de los tantos casos en la Liga MX, en las últimas horas comenzó a surgir un rumor más que particular que vinculaba a Jarlan Barrera y Atlas. Es que Los Zorros, en vistas del inicio del Apertura 2020, habrían posicionado su atenta mirada en los servicios del hombre de Atlético Nacional.

Desde mediados del 2019, Jarlan defiende la playera de Atlético Nacional (Foto: Getty)

Haciéndose eco de los supuestos intereses relacionados a su apellido, el colombiano optó por cortar la historia de raíz y manifestó que, habiendo hablado constantemente con el presidente del club, por lo pronto no recibió noticias relacionadas a alguna oferta del exterior en busca de sus servicios.

Vamos equipo ����⚽️���� De la mano de Dios���� @nacionaloficial pic.twitter.com/HVUXpDsCmW — Jarlan Barrera (@JarlanJBarrera) September 11, 2019

Enviándole unas sentidas palabras a la afición de su equipo, Barrera, centralizado en brillar en la liga de Colombia, indicó: "El mensaje claro para la hinchada es que estén tranquilos. Yo solo pienso en volver a jugar con Nacional".

Manifestando que por lo pronto él sueña con irse por la puerta grande del club, Jarlan, a modo de cierre, dejó en claro que al día de la fecha sueña con hacer historia en Atlérico Nacional. "Ahora hablar de una posible salida es muy difícil porque no han llegado ofertas, no he pensado en irme y quiero irme con cosas grandes. El día que toque, quiero irme por la puerta grande", aseguró.

