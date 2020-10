Tabla general tras la jornada 15 del Guard1anes 2020 de la Liga MX: posiciones y puntos

Con el encuentro que disputaron Pachuca y Pumas UNAM en el Estadio Hidalgo, se terminó la jornada 15 del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Eso quiere decir que nada más restan dos fines de semana para conocer a los 12 equipos que disputarán la Fiesta Grande, aunque se confirmó que León es el superlíder.

Los conducidos por Andrés Lillini no pudieron sumar de a tres puntos ante Tuzos y eso le facilitó la tarea a los de Guanajuato. A falta de dos fechas, ningún club podrá alcanzar a la Fiera. En resumen, los de Ignacio Ambriz jugarán los duelos ante Santos Laguna y Toluca sin ninguna presión en su cabeza.

¿Cuáles serían los otros tres cuadros que ingresarían directamente a los cuartos de final de la Liguilla al momento? Cruz Azul, América y Pumas UNAM acompañarían a los del norte del país a la siguiente instancia. Es decir que tendrán un parón de casi tres semanas por la ventana FIFA de noviembre.

¿Cómo se jugaría la reclasificación al momento? Tigres UANL vs. FC Juárez, Rayados Monterrey vs. Necaxa, Pachuca vs. Toluca y Santos Laguna vs. Chivas de Guadalajara. Y cabe recordar que los ingresos a la Fiesta Grande se definirán a partido único y con localía en la cancha del club mejor ubicado.

+ CHECA LA TABLA DE POSICIONES COMPLETA:

POS EQUIPO PJ PTS 1 LEÓN LEÓN 15 36 2 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 15 29 3 PUMAS UNAM PUMAS 15 28 4 AMÉRICA AMÉRICA 15 28 5 TIGRES UANL TIGRES 15 27 6 MONTERREY MONTERREY 15 26 7 PACHUCA PACHUCA 15 22 8 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 15 22 9 GUADALAJARA GUADALAJARA 15 22 10 TOLUCA TOLUCA 15 20 11 NECAXA NECAXA 15 18 12 JUÁREZ JUÁREZ 15 15 13 PUEBLA PUEBLA 15 14 14 TIJUANA TIJUANA 15 14 15 ATLAS ATLAS 15 13 16 MAZATLÁN MAZATLÁN 15 13 17 QUERÉTARO QUERÉTARO 15 12 18 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 15 11

