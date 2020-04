"Te agarra una depresión muy fuerte": la confesión de Aldo de Nigris sobre su carrera

Aldo de Nigris tuvo una extensa carrera en el futbol mexicano que lo llevó a vestir siete playeras distintas, incluida la del Tri. A pesar de lograr destacarse y conseguir seis títulos en su trayectoria, el ex delantero reveló en una entrevista con Carolina Weigend el duro momento que atravesó en el futbol.

El Tano expresó cuál fue la depresión más grande en su vida profesional, aunque aclaró que nada se compara con la muerte de su hermano Antonio en noviembre de 2009. El regiomontano también excluyó a las lesiones que tuvo durante su carrera, por las cuales se perdió de jugar los Mundiales de 2010 y 2014.

"Esto del retiro es...no te das cuenta, pero te agarra una depresión muy fuerte porque haz de cuenta que se te va un pedazo de tu vida, de lo que tu haces, de lo que tu eres. Tu eres alguien, cuando dejas de jugar, ahora ya vas a la realidad que es la vida", reconoció sobre su despido de la actividad en junio de 2017.

Después de admitir que el futbolista "está viviendo un cuento de hadas", de Nigris valoró a Rayados por la oportunidad de seguir en el club para no caer anímicamente. "Agradecido porque más allá de que me preparé de cierta manera, que seguí mis estudios y tenía opciones para a lo mejor buscar algo, creo que me ayudó muchísimo estar activo, trabajando, seguir en el futbol, relacionandome", aseveró.

Además, el actual colaborador de Antonio Mohamed advirtió a sus colegas acerca de la difícil situación que se vive tras el retiro: "Como consejo de decirles que se vayan preparando. No importa cuando: puede ser si te quedan diez años, te puedes ir preparando. Si te quedan dos, obviamente más".

Por último, recordó cómo tomó la decisión de decir adios al deporte a los 34 años: "Ya no estaba disfrutando, físicamente ya no era el mismo, no sacaba ventaja de mi físico que era muy importante y podría haber terminado en otros lados, en otros equipos, que tuve algunas ofertas, pero decidí retirarme donde yo quería, donde fue mi sueño, terminar bien aquí".

