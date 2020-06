Tensa situación: Christian Martinoli lo molestó y Ricardo Peláez se enfureció

No es extraño que periodistas deportivos y personajes relacionados al futbol se crucen fervientemente por algún altercado. Cada uno defiende sus posturas y lo exponen publicamente, por lo que el grado de un posible conflicto suele crecer a magnitudes realmente elevadas.

En esta oportunidad, los hombres en cuestión son Christian Martinoli y Ricardo Peláez. El periodista y el director director deportivo se cruzaron en el Mundial 2006. ¿El motivo? El narrador hizo alarde de un error que el exjugador había tenido durante una transmisión de Televisa, donde había utilizado el término "rompido". Cansado de los hostigamientos, Peláez no se calló nada e increpó al comentarista, quien contó de esta manera el suceso.

Peláez diagrama la plantilla de Chivas para el Apertura 2020 (Jam media).

"Cuando llegamos al primer partido entre México e Irán por el Mundial 2006, coincidimos en el mismo el hotel. Yo estaba staba sentado y vino Peláez agresivo, y me pidió por favor que no me meta más con ese tema (la crítica a Peláez por el "rompido"). Cuando empezó a irse me dijo que la próxima me iba a romper todo", comenzó relatando Martinoli, en diálogo con ESPN.

"Yo podré ser un muerto de hambre pero tú en este negocio no existes" ��



Fue lo que le contestó @martinolimx a Peláez cuando este lo confrontó bruscamente durante el mundial de Alemania 2006 ����



Todo esto y mucho más en esta divertida entrevista con #Toque por @JuanPabloFdz ��️ pic.twitter.com/URENJVoM7E — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 29, 2020

Lo peor iba a llegar segundo después: "Yo le dije que vaya a agarrar los libros y ahí regresó enardecido. Fue en ese momento cuando me dijo que era un muerto de hambre. Yo le dije que podía ser un muerto de hambre pero que él en el negocio del periodismo no existía. Ahí llegaron Bianchi, Batistuta, Zague, e intenaron seperarnos".

Han pasado 14 años de aquel suceso y, hasta el día de hoy, ambos protagonistas no mantiene un relación más allá que la profesional: "Yo lo dejé de molestar y él entendió la situación. Ahora si nos vemos nos saludamos normalmente, pero no somos amigos, ni mucho menos".

Lee También